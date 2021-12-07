北韓年輕女醫生無辜遭公開處決！淪高官犧牲品　悲慘真相2年後曝光

▲高官貪汙，導致北韓女醫師無辜遭到處決。（圖／朝中社）



記者王佩翊／編譯

北韓國營醫院一名負責掌管藥品部的女藥局長，私吞院內的藥物與點滴並私下轉賣給民眾或突擊隊員，藉以賺取暴利，某次更導致該院因藥物不足，醫療團隊只能用民間療法替一名急診病患治療，最終使病患喪命。事件發生後，負責治療的年輕女醫師因此遭到公開處決。然而直到近日涉嫌貪汙的藥局長、醫院以及藥廠等才被逮捕，而他們未來恐將面臨重刑。

根據《Daily NK日本》總編輯高英起報導，北韓2019年一名年輕女醫師因醫療事故而遭到公開處決，然而如今背後的真正原因曝光，該名年輕女醫師其實只是高官貪汙且層層包庇下的犧牲者，讓人不勝唏噓。

北韓兩江道三池淵市立醫院的女性藥局長多年來大量私吞平壤精誠製藥綜合工廠、裕善製藥工廠製造的點滴，並將其轉售給一般市民或是被強制徵召到三池淵進行基礎建設的突擊隊員，從中賺取暴利。事實上，三池淵被北韓當局視為「革命的聖地」，並投入大量人力進行建設與改造，積極推動再開發。

▲當地醫院因藥物遭到藥局長私吞，導致民眾無藥可用。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）



為此，中央政府固定提供生活日用品與食糧等重要物資給派遣至三池淵的人民軍與突擊隊員，除此之外，更優先提供藥品資源給三池淵市立醫院，但是該院的藥品數量卻經常供不應求，引發民眾反彈。儘管勞動黨三池淵市委員會的幹部以前就曾經發現有異，但是因為不清楚細節，且牽扯在內的女藥局長丈夫也是高官，甚至還有三池淵市的幹部涉入其中，因此只好放棄深入調查。

不滿長期「無藥可用」的市民最終氣得將此事向上呈報，該案跨越勞動黨三池淵市委員會，由更上一級的兩江道委員會派遣警察徹查。調查單位結果最後查到醫院與藥廠間的不法帳冊，根據監察結果，確定藥物全都是被女藥局長從中攔截，而除了藥局長外，醫院與藥廠也全都牽扯在其中。

三池淵市立醫院2019年就曾經發生急診病患因無藥可用最終死亡的事件。該名患者到院後，因原本應該適用的藥物沒有庫存，醫療團隊只能使用民間療法，對病患使用農藥稀釋液，然而最終卻因為藥量過量導致病患死亡。負責主治的一名年輕女醫師最後因此被公開處刑，成為貪汙架構下的犧牲者。

目前涉案的女藥局長已經被逮並接受調查，由於領導人金正恩極度重視三池淵市的建設與發展，該名藥局長、醫院與藥廠的相關人士恐怕都難逃重刑。

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