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北韓：核廢水排入大海　暴露日本人厚顏無恥、強盜本性

▲▼ 日本最快10月內決定核廢水排入海。（圖／路透社）

日本政府拍板敲定兩年後把福島核廢水排入太平徉。圖為儲存著120萬噸核廢水的水槽。(圖／（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

北韓「朝中社」(朝鮮中央通訊社)周五(16日)發表評論文章，指控日本正準備給飽受新冠疫情折磨的全人類帶來新的大災難。

評論中指出，日本政府13日不顧國際社會的強烈反對，決定把福島核電廠災變事故時產生的大量核廢水排入大海。這是嚴重威脅人類的健康安全和生態環境的不可原諒罪行，更是暴露出日本人厚顏無恥、強盜本性的又一鐵證。

評論寫道，2011年大地震和海嘯襲擊福島，導致福島核電廠連續發生爆炸，產生大量核廢水。氚、銫、鍶等核廢水裡的放射性物質含量遠遠超標。

近年來，日本政府把每天產生的大量核廢水存儲在糟裡。然而，隨著存儲糟容量日趨「飽和」，日本曾多次表示要把核排入大海，但因為遭到國際社會的強烈反對，一直猶豫不決。直到如今，日本政府終於就排入大海作出正式決定，更大幅宣傳危害嚴重的核廢水是經過濾處理的「淨水」。

評論中警告：日本政府一旦把被稱為「放射性核廢物」的核廢水排入大海，當中所含的大量危害物質，就會在數十天內從海流較快的福島海岸擴散到太平洋大部分水域，不僅會破壞人類共同財產：藍海的生態環境，更會給沿岸地區人民的健康和生存造成嚴重危險。何況，對於跟日本隔海相望的北韓來說，這更是關係到北韓人民生命安全的重大問題。

「朝中社」稱，日本的做法再次清楚暴露，日人為自身的一己之私，根本就是毫不在意威脅人類、破壞全球生態環境的惡棍。日本應正視北韓人民義憤填膺的對日情緒，必須立即取消相關決定。

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