北韓空軍機庫起火　殘忍封逃生口「防火勢擴大」　27女兵活活燒死

▲北韓女空軍與領導人金正恩的合照。（圖／勞動新聞）



記者王佩翊／編譯

北韓人民軍1993年曾經發生一起極為慘烈的空軍基地事故，當時存放戰鬥機的機庫起火燃燒，但卻因救火程序造成一支女子通訊部隊全隊喪命，整整27名女兵被活活燒死，而這也是該國空軍史上最嚴重的意外。據悉，該起事故還造成16架當時是北韓主力的戰鬥機MIG-21爆炸。

根據《Daliy NK日本》報導，《東亞日報》脫北記者朱成夏日前在自己的YouTube頻道中提到一起北韓空軍史上的嚴重意外，引發熱烈討論。該事件是發生在1993年，位於平安南道的價川空軍基地，一名哨兵在深夜潛入機庫，想從戰鬥機上偷走航空煤油，作為燈油使用，但是因為機庫內太暗，於是他在入口處時，便拿出打火機，想要當作光源使用。

他萬萬沒想到的是，當他打開打火機時，機庫內空氣中氣化過的航空煤油瞬間被引燃，火勢更是迅速蔓延。事實上，當時因為部分老舊的戰鬥機機型會發生煤油漏油，因此北韓空軍都會在機體下方放置容器收集漏出的煤油，事後再作為燈油回收使用，但這樣的行為卻嚴重違反安全原則。

▲據悉，北韓女兵在軍隊的待遇非常苛刻。（圖／朝鮮中央通信社）



機庫內滿地的煤油容器瞬間加大火勢，使得大火一發不可收拾。相關人員獲報趕往現場後，卻為了防止火勢擴大以及損失蔓延，同時防止機庫內飛機發生連環爆炸，因此立即封鎖入口，以阻止大量氧氣流入。然而令人震驚的是，他們根本不管機庫內是否還有其他士兵，便直接封鎖逃生出口。

這場價川空軍基地的火災最後造成一支由女性士兵組成的通訊部隊全員殉職，27名女士兵被活活燒死，現場宛如人間煉獄。不僅如此，機庫內更有16架噴射戰機也爆炸起火，機型疑似就是當時北韓主力的MIG-21。

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