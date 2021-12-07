林秉樞「出獄後也不愁沒女人」！他曝這類型女生：從來沒少過

▲林秉樞因施暴高嘉瑜遭到收押。（圖／記者游宗樺攝）

實習記者黃品臻／綜合報導

立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴一案持續延燒，林秉樞的過往也陸續被起底，不但暴打父母、女伴，更明目張膽的在政商名流之間遊走行騙。前立委沈富雄就以「愛慾動力學」來分析此事，認為「將來他出獄後也不愁沒有女人，飛蛾撲火的女人，從來沒有少過。」

沈富雄昨（6）日在臉書談論高嘉瑜與林秉樞一案，以動物世界來舉例，「絶大多數是公大母小（蜜蜂例外），但公打母則頗為少見」，更指出「公打母是人類特有的現象」。他認為人類出現家暴事件真正的導火線是「家」的組成與「配偶」關係的建構，「一公一母同一屋簷下的長期相處，因婆媳、子女教養及理財等三大原因而導致磨擦、齟齬、冷漠、厭煩、失和、而終至同床異夢、勞燕分飛。」

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他表示，除了上述的三大原因外，兩性之間「愛」、「慾」動力學恐怕才是男女失和的主因，而女方往往是比較吃虧的一方，因為女人容易誤判男人在多方包裝下的「慾」為「愛」，一往情深後，先交心再獻身，就此愈陷愈深而無法自拔，終至「一失足成千古恨」。

他更直言，林秉樞的女人們，包括高嘉瑜在內，都愛過他，而他卻從來沒有愛過她們，因為愛女人不是這種愛法。他更預言，「將來他出獄後也不愁沒有女人，飛蛾撲火的女人，從來沒有少過。」

沈富雄在文末也下了個結論表示，「公的為了慾，想盡辦法騙母的，而母的為了情容易而且甘心受騙。」