批林秉樞踐踏女性「恐20人上當」　沈富雄：他活在古時候早處以宮刑

▲沈富雄。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林炳樞施打案持續延燒，林男的醜聞及惡行不斷被挖出檢討。民進黨前立委沈富雄7日形容李比電影《神鬼交鋒》男主角艾巴內爾遜多了，禽獸不如。沈也批評，林秉樞最大的敗筆是女人及暴力，其心可誅，其行可惡，如果活在古時候沒有法治的社會，老早就應處以宮刑再斷其手腳。

沈富雄7日在臉書表示，一周前自己在節目中提到林秉樞的惡行讓人聯想到《神鬼交鋒》中，由好萊塢男星李奧納多（Leonardo DiCaprio）飾演的艾巴內爾（Frank Abagnale, Jr），但經過幾天進一步的發展，他深深覺得林秉樞遜多了，因為大騙子依然是人，而林秉樞則是禽獸不如。

沈富雄對比林秉樞與艾巴內爾後列出7點：第一，艾巴內爾只是大騙子，不是渣男，也不是惡棍，但林秉樞是三樣兼具。第二，艾巴內爾一路行騙，站站過關，隨即收割，得的是財富，而林秉樞則布局周延，但不及收割，目前所得只有：(1)來路不明的銀行帳戶2500萬元（據説這是假造來炫耀用的）；(2)釣上了高嘉瑜，逞慾而後辱之；(3)辦了一場風光的告別式，共有黨、政、教、商界送49對花圈。

第三，艾巴內爾招搖撞騙所扮演的角色包括飛行員、大學助教、醫生、律師…，但林秉樞則以原來面目廣蹭各界名流；第四，艾巴內爾孝順父親，林則毆打母親，並逼她下跪；第五，艾巴內爾不好色，只勾引過一個小護士，林則踐踏女人，拍私密照，用完即棄。據聞上當的女人多達20人。

第六，艾巴內爾對女人彬彬有禮，像個紳士，林秉樞則毆打與他有親密關係的女人，人面獸心，身邊卻從不缺女人；第七，艾巴內爾的行騙天份被美國聯邦調查局所欣賞，成為FBI的顧問及講師，林將來出獄後頂多當網軍的頭子。

「總之，艾巴內爾雖然行騙成習，除了貪財以外，良心尚在，時而不失厚道。」沈富雄也批評，林秉樞最大的敗筆是女人及暴力，其心可誅，其行可惡，如果他活在古時候沒有法治的社會，老早就應處以宮刑再斷其手腳。