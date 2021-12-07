1週4貼文解釋萊豬進口！陳吉仲：每年50萬台灣人在美國吃肉也沒問題

▲陳吉仲說，台灣每年有50萬人在美國吃肉品，也沒吃出問題。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許展溢／台北報導

反萊豬公投12月18日投票，農委會主委陳吉仲一週內在臉書發4篇文，說明萊豬進口對台灣在經貿上的重要性，最新一篇提及美日及亞洲四小龍經驗證明，國民黨的反萊豬公投不是為了食安目的，且每年有50萬人在美國吃肉品，也沒有什麼問題。

12月2日陳吉仲以泰國不遵守國際標準阻擋萊豬進口舉例，遭美國取消關稅優惠制裁，12月3日發文表示，韓美FTA帶動韓國經濟高度成長，參加國際經貿必須遵守遊戲規則，12月5日則提到，台灣豬自給率始終維持在9成，台灣人吃美牛比美豬多4倍。

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昨晚陳吉仲發出最新一篇，舉美國本土及亞洲四小龍的例子，要告訴大家為什麼國民黨的反萊豬公投，根本不是為了食安目的。陳吉仲說，美國一年生產牛肉1235萬公噸，進口107萬公噸，出口94萬公噸，平均每人每年消費牛肉37.6公斤，其中34.37公斤是美牛；豬肉部分則是年產1284萬公噸，進口32萬公噸，出口235萬公噸，平均每人每年消費豬肉32.53公斤，其中31.57公斤是美豬。

▲陳吉仲發文表示，美日及亞洲四小龍經驗證明，國民黨的反萊豬公投不是為了食安目的。（圖／翻攝陳吉仲臉書）



陳吉仲表示，萊克多巴胺在美國是1999年底開始核准使用於飼料添加，而美國有3.3億人口。從1999年至今，這麼長的時間，這麼多的人口，相較台灣每人每年2.7公斤的美牛及0.7公斤的美豬消費量，美國人食用美牛美豬的數量是台灣人的19倍以上，但從未發生任何一件因萊克多巴胺肉品導致的食安案例。

陳吉仲指出，與台灣同為亞洲四小龍的韓國、香港、新加坡，在2012年Codex通過萊劑安全容許量後，也都陸續開放萊牛萊豬進口。其中韓國人口5178萬人，每人每年消費美牛4.86公斤、美豬3.12公斤；香港人口748萬人，每人每年消費美牛8.88公斤、美豬1.63公斤；新加坡人口569萬人，每人每年消費美牛0.52公斤、美豬0.42公斤。至於更早在2005年就開放的日本，人口1.26億人，每人每年消費美牛2.13公斤、美豬2.12公斤。這些國家人口總數超過1.9億人，歷年來也都沒傳出任何因萊克多巴胺肉品引發的食安事件。

陳吉仲強調，從美國、日本及亞洲四小龍的經驗可知，含萊肉品開放進口的核心問題並不是食安，而是參與國際經貿體系的成員，都必須共同遵守透明公平的國際規範。事實上，每年大約有50萬台灣人在美國工作、求學、旅遊，在美國吃當地的肉品，也都沒任何問題。如果台灣選擇走向世界，遵守國際遊戲規則就是先決條件。