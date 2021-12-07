林秉樞案維基百科遭變更　IP來自公路總局！經查有瀏覽紀錄

▲高嘉瑜（左）遭林秉樞施暴一案意外牽扯出綠營網軍內幕。（合成圖／ETtoday資料照）

記者許維寧／台北報導

立委高嘉瑜遭家暴一案意外扯出綠營網軍往內互打，更有民眾發現日前林秉樞維基百科頁面遭更改，編寫者IP竟然來自交通部公路總局。公路總局日前表示將擴大追查，今日（12/7）公總再說明，已經初步取得疑似連線資料，經查證後初步發現與該案「無涉」的維基百科網頁瀏覽紀錄，但是否進行變更仍無法證實。

立委高嘉瑜遭林秉樞家暴意外扯出綠營網軍一案，日前便有民眾發現，林秉樞案的維基百科資料曾被IP位址登錄在國發會的用戶進行更改，並增列該事件中特定人士條目。對此國發會發出聲明，稱該IP(117.56.178.41)其實屬於交通部公路總局對外上網線路。對此公路總局也緊急回覆，證實該IP確實為公總電路，但全面清查防火牆紀錄發現，12月2日當天並沒有從該電路連線至維基百科(IP 103.102.166.224)的紀錄。

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公路總局日前則宣布擴大追查，並於今天再聲明，表示於12月5日晚間事件爆發當下，就先行以維基百科的IP 103.102.166.224查詢，未查到連線紀錄。12月6日上班時間後，擴大維基百科的IP查處範圍，並協請相關專業廠商共同調查，已初步取得疑似連線資料。

但公總也說，經對特定電腦進行調查後比對，初步發現有與本案無涉的維基網頁瀏覽紀錄，但受限於現有跡證無法確認是否有修改維基百科行為。