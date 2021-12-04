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87歲火爆翁違家暴令毆打妻　她求情「沒再打我」法官判緩刑

▲87歲老翁違反保護令再對妻子家暴成傷，法官判處緩刑2年。（圖／資料照片）

▲87歲老翁違反保護令再對妻子家暴成傷，法官判處緩刑2年。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

高齡87歲的吳姓老翁於108年間因對妻子家暴，妻子報案後獲南投地方法院核發保護令，1年內禁止再對妻子施暴；未料不1個月，吳翁又因細故對妻子動手，導致左手出現6公分撕裂傷，違反保護令；不過吳翁因年滿85歲、符合《刑法》減刑條件，吳妻出庭時還為丈夫求情指「他沒有再打罵我了」，日前遭地院法官判處2個月徒刑、緩刑2年。

判決書指出，吳翁夫婦育有5個女兒、均已出嫁，未跟父母一起生活，因脾氣火爆，前年因對毆打妻子，妻子報警提告後，南投地方法院於該年12月19日核發民事通常保護令，令吳翁不得對吳妻實施家庭暴力行為，保護令有效期間為1年。

怎料吳翁在知悉保護令內容的情況下，竟於109年1月14日下午2時許，因處理吳妻吃飯問題而情緒失控，再度徒手毆打妻子，使妻子左手有6公分撕裂傷，而違反民事通常保護令；經吳妻通報南投警分局後，南投地檢署檢察官進一步偵查並將吳翁起訴。

判決書記載，吳翁對犯行坦承不諱，不過吳妻這次不但對傷害部分未對丈夫提告，甚至在出庭時向法官求情說「我可以原諒被告，109年1月14日之後，被告沒有再打我或者罵我了，目前我跟被告生活在一起，希望給予被告緩刑機會」等；南投地院法官則認為，吳翁先前已因對妻子家暴而經法院核發保護令，竟仍不知警惕而違反保護令，再對吳妻家暴成傷，行為實屬不該。

不過有鑑於吳翁坦承不諱、吳妻也為他緩頰，加上吳翁自述目前年近90歲、無法工作，靠老農津貼生活，經濟狀況勉持，家中只他和妻子2人，也考量其犯罪時年滿85歲、年事已高，法官因此依《刑法》第18條第3項之規定減輕其刑，判處吳翁有期徒刑2月，如易科罰金以1000元折算1日，緩刑2年，緩刑期內付保護管束，並禁止再吳妻實施家庭暴力之行為。

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