林秉樞存款2300萬打哪來？　郭正亮曝4種可能來源

▲林秉樞2300萬存款明細被爆是P圖。（圖／記者游宗樺攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞囚打事件，引發社會譁然，林秉樞被起底是43歲無業博士生、熱衷與政治人物「裝熟」，更傳出他存款高達2300萬，對此，前民進黨立委郭正亮6日在政論節目表示，林秉樞是人際高手，資金來源可能有四種，包含：立法院便當缺、網軍訂單、投資訊息以及布建費用。

郭正亮指出，林秉樞當然可能是新潮流外圍，或是接單的網軍，但當他發展出自己的網軍之後就獨立了，可以擴展政治關係，這時就不只新潮流了，也透過一些關係去認識企業界，讓對方認為林有時候能幫忙解決問題。

郭正亮表示，林秉樞是一個人際高手，靠這個能力得到各式各樣的情報、與各式各樣的人建立關係甚至友誼。林還會透過聊天逐漸發掘對方需要什麼，再送禮物，「禮物都是非常特定的，你才有感覺嘛！」

對於2300萬來源，郭正亮指出，林秉樞存款的可能來源有4種：第1、經由人際關係承攬立法院業務，廣義就是「立法院便當助理」、幫人家喬事情；第2，可能是林秉樞的網軍接獲訂單，處理一些網路攻防；第3、林秉樞從認識的企業人脈當中，獲得商界透露相關投資訊息，因此賺錢；第4、金援來自方方面面「多多布建」，自然有「布建費用」。

林秉樞傳出存款多達2300萬，但今（7日）被媒體踢爆是P圖，實際存款約300萬元。但也有國民黨議員質疑爆料者是在洗白林男，若要證明11月那張2300萬餘額是假的，應該要「拿真的」出來比對，而非拿9月的餘額明細來證明。