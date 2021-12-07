蘇貞昌稱要「嚴查嚴辦」網軍　柯文哲：他們不會查

記者袁茵／台北報導

民進黨立委高嘉瑜被男友林秉樞毆打案延伸出派系內鬥、網軍爭議，台北市長柯文哲發起「一人一信寄到行政院查網軍」行動，而行政院長蘇貞昌也表示，會嚴查嚴辦網軍爭議。柯文哲7日直批，他們都知道怎麼查，但是「我也非常清楚，他們不會查。」

▲北北桃三位市長柯文哲、侯友宜、鄭文燦出席第19屆遠見高峰會。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

柯文哲7日出席遠見高峰會，被問到蘇貞昌稱對網軍嚴查嚴辦，但至今卻沒有相關動作？柯文哲說，只要查林秉樞帳戶裡的金流就都知道了，「我們都知道怎麼查，但是我也非常清楚他們不會查，他們查不下去。」

關於行政院長蘇貞昌對查網軍一事回應，「台灣是民主法治國家，言論自由跟民主要保護尊重」，柯文哲僅笑說，「哈哈哈！算了！不想說了！每天都口水戰，算了，回去工作，沒事情就回去做事。」

另外，週刊7日再爆，林秉樞靠人脈關係，在疫苗蔓延全台疫苗缺乏期間，安插不少權貴到2家醫院打疫苗，而且自稱「可以跳過台北市政府」。柯文哲僅回應，繞過北市府「那就跟我無關啊！」

至於會不會嚴辦嚴查哪些人違規在北市醫院施打疫苗？柯文哲說，這要查才知道，社會都會有些奇奇怪怪的事情，他們盡力去把它弄到正常，但是擁有權力者自己要節制，不然也沒辦法。

其他人也看了這些新聞...



►林秉樞涉7大罪狀一次看 高嘉瑜律師曝破案關鍵在記憶卡

►不只自白書！高嘉瑜律師再爆新證物 林秉樞散播親密照片

►19秒的逼供片！ 律師：高嘉瑜當時奄奄一息躺床上、不回答就挨打



相關新聞...

►吳子嘉爆林秉樞是外圍？國安局副局長斥：毫無根據純

►林秉樞存款2300萬 國民黨列5大疑點：是民進黨網軍頭子？

►「國家級網軍」更改林秉樞維基百科？ 柯文哲：有權力者自己要節制