簽署「一人一信查網軍」送政院　柯文哲：對「小編治國」不以為然

記者袁茵／台北報導

民進黨立委高嘉瑜被男友林秉樞毆打案越演越烈，扯出民進黨派系鬥爭、網軍等爭議，讓兼任民眾黨的台北市長柯文哲呼籲，一人一信寄到行政院、NCC，要找出誰在養網軍。柯文哲7日於新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦同台，在IG上直言「這邊有3位網軍受害者」，並稱要由台北市政府發言人陳智菡將信件送至行政院。

▲北北桃三位市長柯文哲、侯友宜、鄭文燦出席第19屆遠見高峰會。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲、侯友宜、鄭文燦7日出席遠見高峰會，活動進行時，柯文哲IG新增一張與侯友宜、鄭文燦合照的照片，並且提及「聽說這邊有3位網軍受害者」。

▲台北市長柯文哲於IG放上與新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦同台照片，並稱「有3位網軍受害者」。（圖／翻攝自柯文哲IG）

會後，被問及IG發文稱有3名網軍受害者？柯文哲說，「這個看看就好⋯沒有啦！我是對目前這種網軍治國⋯也不是網軍治國，明白講是『小編治國』還是不以為然，就這樣。」

至於柯文哲日前發起「一人一信寄到行政院」查網軍行動，其信件是否已準備好？柯文哲回應，「有啊！我寫了啊！有簽了啊！發言人會送（至行政院）。」

由於鄭文燦近日自稱也是「網軍受害者」，被問到是否會跟進「一人一信查網軍」行動？鄭文燦表示，如果有網路的暗黑勢力踩了法律或道德底線，那不只是應該受到譴責，該受到法律制裁，就要受到法律制裁。

另外，關於行政院長蘇貞昌對查網軍一事回應，「台灣是民主法治國家，言論自由跟民主要保護尊重」，柯文哲僅笑說，「哈哈哈！算了！不想說了！每天都口水戰，算了，回去工作，沒事情就回去做事。」

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▼柯文哲發起「一人一信查網軍」行動，呼籲行政院長蘇貞昌徹查網軍。（圖／北市府提供）