林秉樞遭爆改圖！醫師實測P餘額「10分鐘搞定」身家瞬間+10億

▲施暴高嘉瑜，林秉樞遭移送。（圖／記者黃彥傑攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站5日報導《林秉樞戶頭有2300萬！驚人ATM明細曝 5萬房錢還要小女友出》，結果今（7）日遭密友爆料，這2300萬根本是P的。醫師潘建志就進行實測，發現改圖真的太容易，10分鐘就讓自己有10幾億元的存款，「林秉樞的人格病態（Psychopathy），說謊和操弄的能力，騙倒了所有的媒體和名嘴。」

潘建志上午約10點在粉絲專頁「BillyPan 潘建志醫師」發文，表示林秉樞的說謊和操弄的能力，騙倒了所有人，「他的銀行提款ATM明細，餘額有2千3百萬元。我認為最有可能的解釋是，這張明細是假的，改圖出來的，P的啦，Photoshop唄！」

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潘建志為此，6日早上還特地去領錢，並印出ATM提款明細實測，「我把明細掃描做成圖檔，進修圖軟體把我的帳戶餘額改成十幾億，哈哈哈！只花了我不到十分鐘。這樣騙人真是太容易了。」除了改圖這件事太容易之外，還有2個理由讓他判斷林秉樞的存款照根本是騙人的。

首先，是馬文鈺曾在立法院的記者會上提到，「林秉樞常常會P圖改圖，改和別人的對話，而且手法不好，會被看穿」，代表改圖對林秉樞來說是家常便飯；再來，秀出匯款單是為了說自己在藝廊買了100多萬的古董，但藝廊否認消息，傳聞被買走的古董尚在展出中，「何況住飯店的人，買古董要幹嘛，在家暴事件後買古董更荒謬。」

另外，仔細看ATM提款明細會發現，日期是109年，「也就是說，林秉樞使用這張修圖已經超過一年」，至於目的的話，潘建志認為就是要騙妹，「騙涉世未深的妹，或是對某些人招搖撞騙，顯示自已是好野人，炫富，很Low。」

潘醫師還點出各種「林秉樞有錢」的矛盾點，像是林秉樞如果真的有錢，拘提時為何是身邊女伴去付飯店房錢；還曾打爸媽要錢；在法國時要律師朋友出錢買車票、付罰款，「一大堆摳門的事情。他的政治獻金明細，從5,000到2萬，大部份是捐一萬，實在不像戶頭有2千萬的人。」

「所以最簡單合理的解釋，就是這張明細是假的。網軍頭，白手套等等說法，都太不合理」，而且這種東西一定是本人才有。潘建志還提到，一般去銀行申請信用卡，拿ATM提款明細和匯款單一定被打槍，「銀行不會接受這種可疑的東西當財力証明，怎麼大家就信了呢？」

他還指出，網軍頭、白手套如果有金錢往來，一定是用公司戶頭，避免以個人名義遭國稅局盯上，但登記一家新媒體或傳播公司只要半天時間，林秉樞的名片上卻沒有這個頭銜，代表他沒有設立公司行號，「有的話，他那麼愛秀一定會寫上去的。網軍假帳號他有，寫文章也會，但要當網軍頭，至少要有家公司吧。」最後希望自己的解釋，能讓大家對被林傷害過的人多一點同理心，因為林秉樞真的太會騙。