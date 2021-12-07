林秉樞被爆2300萬存款用P的　她提三疑點：拿清朝劍斬明朝官？

▲林秉樞被爆2300萬存款明細是用P圖的。（圖／記者游宗樺攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞囚打事件，引發社會譁然，林秉樞更被起底是43歲無業博士生、熱衷與政治人物「裝熟」，更傳出他存款高達2300萬，但被媒體踢爆該明細是P圖、實際存款為300萬，對此，國民黨議員游淑慧質疑，爆料者要證明11月那張2300萬餘額是假的，就應該要「拿真的」出來比對，「等一下我會到地檢署提出告發，這應該很好調查。」

對於有爆料者稱林秉樞的2300萬餘額明細是P圖，游淑慧表示，要證明11月那張2300萬餘額是假的，就應該要「拿真的」出來比對，而不是莫名其妙拿一張9月的來。且如果兩張都為真，那麼代表林秉樞在一個月內進帳2000萬，龐大金流來源更讓人疑竇，「是林秉樞偽造文書？還是有不明巨款存入？」

游淑慧指出，友人說法看似要爆料林其實沒那麼有錢；但事實上，也有點像在洗白：根本沒有2300萬巨款餘額，讓外界不再關注金流。只是證明的方式很怪，拿了一張9月中國信託ATM餘額明細370萬，來證明11月的那張台新銀行餘額明細2300萬是假的，「這是拿清朝的劍來斬明朝的官！」

游淑慧指出，等一下自己會到地檢署提出告發，這應該很好調查，有心調查，問問銀行就知道。在爆料中，「友人」強調林秉樞是為了炫富，才會把370萬P成2300萬，其實他連信用卡卡都沒有，才要找人代付，「欸，但其實就算帳戶餘額有300多萬，也很多了好嗎？」

對於林秉樞被爆不用信用卡，游淑慧表示，不用信用卡但都用現金，這是一種免去金錢使用足跡的方式吧，「一個常請客吃飯、常送昂貴禮物的人，都不辦信用卡，更奇怪，這2300萬的合理化，讓許多人都有興趣幫忙解釋。」