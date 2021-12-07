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美國總統拜登「民主峰會」本周登場　唐鳳分享數位民主治理經驗

▲▼台灣受邀參與美國民主峰會，駐美代表蕭美琴、政委唐鳳代表出席。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲台灣受邀參與美國民主峰會，蕭美琴、唐鳳將代表出席。（資料照／翻攝蔡英文臉書）

記者呂晏慈／台北報導

美國總統拜登9、10日進行首屆線上「民主峰會」（Summit for Democracy）視訊會議，外交部發言人歐江安7日表示，感謝拜登總統邀請台灣參與民主峰會，代表台灣出席的行政院政委唐鳳，將會向全球社會傳達台灣堅定捍衛民主的承諾，並分享台灣如何透過科技與數位民主強化政府治理。

歐江安今天在外交部例行記者會說，美方已正式邀請台灣參加，我方由行政院政務委員唐鳳、駐美國代表蕭美琴大使一同代表我國政府與會，與全球100多個民主國家的領袖及代表共同討論有關「防範威權主義」、「打擊貪腐」及「促進人權」等3大主題，各國將提出承諾且共同推動各項倡議。

歐江安表示，我國受邀參加「民主峰會」是對台灣多年來努力推動民主及人權價值的肯定。我國政府為呼應美方對本屆峰會的倡議，已提出多項具體承諾項目，包括完成台灣首個「國家人權行動計畫」，持續在「全球合作暨訓練架構」（GCTF）下在印太地區推動民主及人權等議題，台美雙方更已於本月15日舉辦第三屆「印太民主治理諮商」會議。對於本次峰會的具體議程安排，美方與我國政府進行密切溝通，期待讓台灣的民主成果獲得應有的彰顯；外交部將持續與美方協調，適時對外說明成果。

歐江安指出，拜登政府自本年1月上台後將民主列為優先政策議題，美國務卿布林肯（Antony Blinken）在3月出席聯邦眾議院外交委員會的聽證會時即承諾，將邀請台灣參加「民主峰會」。拜登總統更早在2020年10月美國大選前以總統候選人身份投書美國的華文媒體世界日報，稱讚台灣是先進的民主政體。另外白宮國安會今年發布的「國家安全戰略暫行指南」報告，以及多位美國高層官員均曾多次公開重申肯定台灣的民主成就。

歐江安強調，台灣致力於鞏固民主體制，表現亮眼，深獲國際社會肯定；我方樂願在此次「民主峰會」與各國分享台灣成功的民主故事。如今全球民主面臨威權主義等多重挑戰，台灣站在維護自由民主秩序及對抗威權的最前線，會持續提升國內人權與民主治理，並繼續與國內外公民社會團體，以及理念相近國家共同努力，守護區域與全球的民主與人權，發揮全球良善力量的應有角色。

歐江安說，本次由行政院政務委員唐鳳及我國駐美國代表蕭美琴與會，是我國政府經通盤考量做成的決定。代表台灣政府出席的唐政務委員與蕭大使將以適當身分參加，並會以適當的方式，讓台灣在民主議題上的亮眼成果被世界看到。考量會議在美東時間12月9日至10日才舉行，外交部會適時再進一步說明。

此外，針對白宮發言人莎琪（Jen Psaki）6日宣布，考量中國政府持續在新疆進行種族滅絕與危害人類罪，以及中方其他侵犯人權行為，美國政府將外交抵制2022年在北京舉行的冬季奧運與殘障奧運，美方不會派出外交官員或官方代表出席北京冬奧與殘奧，但全力支持參賽的美國選手；歐江安表示，我國政府表示理解與尊重，政府目前正就相關情勢進一步了解，後續也會有跨部會討論，以做出妥適的因應。

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