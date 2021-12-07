　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「我才是網軍受害者」　朱立倫喊Me Too：藍綠都勇敢站出來唾棄網軍

▲▼馬英九、朱立倫、江啟臣等出席「1218螞蟻雄兵 公投宣講」。（圖／記者楊蕓攝）

▲國民黨主席朱立倫。（資料照／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭家暴，扯出網軍案外案，國民黨主席朱立倫日前轟民進黨靠網軍治國，反遭綠營點名先解釋臉書爆出大量越南帳號。對此，朱立倫7日受訪時強調自己才是真正的網軍受害者，接著喊出＃Me Too，號召不論藍綠都勇敢站出來唾棄網軍，共同讓網軍在台灣民主的土地上消失。

對於民進黨指控朱立倫臉書上有大量越南帳號，朱立倫表示，他才是真正的受害者，每次選舉遭網軍惡意的攻擊，甚至還反串製造假新聞，連黨內選舉都干擾，「我才是真正的網軍受害者。」

朱立倫說，網軍已經跟藍綠沒有關係了，大家都是受害者，因此他誠摯的呼籲，不管藍綠都站出來，用＃Me Too，共同讓網軍在台灣民主的土地上消失。

媒體追問，總統蔡英文到目前仍未回應網軍事件，朱立倫則痛批，蔡英文從奪權到治國，就是網軍的最大受益者，呼籲蔡英文趕快把網軍的魔戒脫下，很快地，這些真相、真面目都會揭露出來。

朱立倫重申，他呼籲所有的受害者，不管是民進黨哪個派系，或是國民黨、民眾黨，任何一個政治人物，都勇敢站出來唾棄網軍，共同讓網軍在台灣民主的土地上消失。

其他人也看了這些新聞...

林秉樞涉7大罪狀一次看　高嘉瑜律師曝破案關鍵在記憶卡
不只自白書！高嘉瑜律師再爆新證物　林秉樞散播親密照片
19秒的逼供片！　律師：高嘉瑜當時奄奄一息躺床上、不回答就挨打

相關新聞...

吳子嘉爆林秉樞是外圍？國安局副局長斥：毫無根據純
林秉樞存款2300萬　國民黨列5大疑點：是民進黨網軍頭子？
「國家級網軍」更改林秉樞維基百科？　柯文哲：有權力者自己要節制

►全台都能用！福容大飯店住宿券划算到爆

ET快訊
LIVE／台中爆5確診足跡曝光　4人打過1至2劑疫苗
張國煒獨得遺產還沒完！　大房三子不服再開辯論
Lulu新男友曝光！　甜勾手返家「2細節超貼心」
台中5確診曾去過！「全聯2店」急關門停業
23元爽喝大杯美式！　超商指定咖啡買1送1
月入26萬賓士男嘆「女孩沒眼光！」　網見手指秒懂
快訊／蔡承儒被換掉了！　富邦悍將宣布新領隊
快訊／健保署長李伯璋爆緋聞　陳時中回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

美國抵制北京冬奧、殘奧　總統府將適時因應：會保障選手參賽權利

議員拋員警增配防割衣、防割袖套　盧秀燕：研議提升

蘇貞昌稱要「嚴查嚴辦」網軍　柯文哲：他們不會查

簽署「一人一信查網軍」送政院　柯文哲：對「小編治國」不以為然

「我才是網軍受害者」　朱立倫喊Me Too：藍綠都勇敢站出來唾棄網軍

無照開挖土機拆違建！最高可罰顏寬恒30萬？　勞檢處給答案了

士官長替女士官「按摩服務」遭控性騷　海軍記大過汰除

林秉樞被爆2300萬存款用P的　她提三疑點：拿清朝劍斬明朝官？

高虹安批蔡政府沈浸防疫成績　憂「設新接種站恐難提升施打率」

《運產條例》三讀修正納150％抵稅額　朝野立委：開民間捐贈活水

6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」

劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

歸剛欸！俄國水母斷頭超神配音　還有「歌曲版」網讚：最狂迷因

火車誤點！軍校生「立正30分鐘」 網友讚爆：令人安心的人形立牌

咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

三峽「幼童衝路中央」女駕駛急剎　剩一車距險撞上！網：非第一次

想闖黃燈！前車突急剎來不及反應　後方騎士「直直撞」2人倒地掛彩

道歉13次沒用！恐怖老闆攔車怒捶　露營區一查竟是違法經營...網狂酸

美國抵制北京冬奧、殘奧　總統府將適時因應：會保障選手參賽權利

議員拋員警增配防割衣、防割袖套　盧秀燕：研議提升

蘇貞昌稱要「嚴查嚴辦」網軍　柯文哲：他們不會查

簽署「一人一信查網軍」送政院　柯文哲：對「小編治國」不以為然

「我才是網軍受害者」　朱立倫喊Me Too：藍綠都勇敢站出來唾棄網軍

無照開挖土機拆違建！最高可罰顏寬恒30萬？　勞檢處給答案了

士官長替女士官「按摩服務」遭控性騷　海軍記大過汰除

林秉樞被爆2300萬存款用P的　她提三疑點：拿清朝劍斬明朝官？

高虹安批蔡政府沈浸防疫成績　憂「設新接種站恐難提升施打率」

《運產條例》三讀修正納150％抵稅額　朝野立委：開民間捐贈活水

高嘉瑜被家暴》賴祥蔚／親密暴力掀波　林秉樞網軍案有兩種結局

中和浪貓受困高架橋10天　「40名志工+消防隊」淋雨救援6hrs成功

美國抵制北京冬奧、殘奧　總統府將適時因應：會保障選手參賽權利

藍寶堅尼Urus上市4年狂賣16000輛　下一代改款將採油電動力

十指緊扣乾女兒！李伯璋坦言「有感覺」：她很孝順為奶奶吃素10年

說．流行／包住頭的「醜萌Balaclava帽」為何爆紅？　幕後故事一次看

議員拋員警增配防割衣、防割袖套　盧秀燕：研議提升

24職場防疫新規範！花蓮限期完成接種2劑疫苗　稽查不配合重罰

江蕙封麥6年「退休近況」曝光！　經紀人曬珍貴後台照揭真相

南投採第三方警政策略防制暴力　八大業者做不到最重勒令歇業

政治熱門新聞

快訊／台中5確診為Omicron？4人打過疫苗　檢體今早急送實驗室

跟林秉樞交友錯在哪？王浩宇這樣說

網紅自爆「交手林秉樞」8個月！最後私訊內容曝

快訊／招待所違建開拆！顏寬恒將說明

月花40萬交際　林秉樞「綠營網軍」關係圖、5大疑點曝光

19秒的逼供片！　律師：高嘉瑜當時奄奄一息躺床上、不回答就挨打

開拆招待所！顏寬恒敲下第一塊磚

快訊／中職第六隊露曙光？　立院三讀修正《運產條例》

顏家招待所開拆！顏寬恒轟「公保地等嘸徵收」

快訊／奄奄一息簽自白書　高嘉瑜戴黑口罩現身吐一句話

藍營質疑林靜儀「請吃米其林肉圓」　他：打臉顏寬恒

林秉樞曾與4立委吃飯　郭國文爆：他聊范雲著作讓人有共鳴

「朱立倫接手網路機器人大軍！」　民進黨：臉書還有大量越南網友

退伍超過8年還要教召？　國防部證實了

更多熱門

相關新聞

林秉樞無業出手闊　議員告發查金源

林秉樞無業出手闊　議員告發查金源

國民黨昨舉行記者會，質疑涉嫌家暴立委高嘉瑜的林秉樞，沒有工作卻能月花3、40萬元，財產來源有異，懷疑林秉樞是網軍頭，黨籍台北市議員徐巧芯、侯漢廷、游淑慧等人7日上午到台北地檢署，按鈴告發林秉樞涉嫌違反《洗錢防治法》。

柯文哲要求徹查網軍　蘇貞昌：違法都會嚴查嚴辦

柯文哲要求徹查網軍　蘇貞昌：違法都會嚴查嚴辦

「浮出檯面的網軍只是冰山一角」　王世堅：國內各政黨都有暗黑勢力

「浮出檯面的網軍只是冰山一角」　王世堅：國內各政黨都有暗黑勢力

快訊／奄奄一息簽自白書　高嘉瑜戴黑口罩現身吐一句話

快訊／奄奄一息簽自白書　高嘉瑜戴黑口罩現身吐一句話

林秉樞曾與4立委吃飯　郭國文爆：他聊范雲著作讓人有共鳴

林秉樞曾與4立委吃飯　郭國文爆：他聊范雲著作讓人有共鳴

關鍵字：

朱立倫網軍高嘉瑜民進黨

讀者迴響

熱門新聞

即／清水5確診外籍船員足跡出爐

女友約砲「聊一下就上床」　男大生暴怒性侵

高嘉瑜「19秒逼供片」畫面曝光　左手臂濺血！奄奄一息

林秉樞玩很大　私密檔驚見「富可敵國貴婦」

少婦包浴巾等外送　老公怒打死人

快訊／台中清水深夜傳載走2確診　衛生局回應了

比特犬咬死童家長被罵爆！他見疑點翻轉

900人視訊傻眼　CEO：你各位被解雇了

她-196度冷凍30年等復活　尪早有新歡

《魷魚》韓美女拍露點床戲「老公美國看到」

軍校生直挺讓位30分鐘　榮譽假1天

新娘身後偷牽正妹！真相讓本人氣炸

小甜甜女兒才5個月爆新婚危機！抱怨老公「恐變單親」

熊熊圓肚「喜曬超音波」：我的寶寶終於長大了！

阿堂鹹粥刪文被抓包！嘆「良心經營」翻白眼：何苦呢？

更多

最夯影音

更多
6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」

6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」
劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

歸剛欸！俄國水母斷頭超神配音　還有「歌曲版」網讚：最狂迷因

歸剛欸！俄國水母斷頭超神配音　還有「歌曲版」網讚：最狂迷因

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面