「我才是網軍受害者」　朱立倫喊Me Too：藍綠都勇敢站出來唾棄網軍

▲國民黨主席朱立倫。（資料照／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭家暴，扯出網軍案外案，國民黨主席朱立倫日前轟民進黨靠網軍治國，反遭綠營點名先解釋臉書爆出大量越南帳號。對此，朱立倫7日受訪時強調自己才是真正的網軍受害者，接著喊出＃Me Too，號召不論藍綠都勇敢站出來唾棄網軍，共同讓網軍在台灣民主的土地上消失。

對於民進黨指控朱立倫臉書上有大量越南帳號，朱立倫表示，他才是真正的受害者，每次選舉遭網軍惡意的攻擊，甚至還反串製造假新聞，連黨內選舉都干擾，「我才是真正的網軍受害者。」

朱立倫說，網軍已經跟藍綠沒有關係了，大家都是受害者，因此他誠摯的呼籲，不管藍綠都站出來，用＃Me Too，共同讓網軍在台灣民主的土地上消失。

媒體追問，總統蔡英文到目前仍未回應網軍事件，朱立倫則痛批，蔡英文從奪權到治國，就是網軍的最大受益者，呼籲蔡英文趕快把網軍的魔戒脫下，很快地，這些真相、真面目都會揭露出來。

朱立倫重申，他呼籲所有的受害者，不管是民進黨哪個派系，或是國民黨、民眾黨，任何一個政治人物，都勇敢站出來唾棄網軍，共同讓網軍在台灣民主的土地上消失。

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