惡老闆逼員工吃狗屎喝狗尿、逼當BB彈人型靶又電刑害截肢！

▲惡老闆凌虐2名員工，逼吃狗屎狗尿，還電刑逼截肢，判刑定讞。（示意圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

從事太陽能鋼構組裝工程的男子詹祐承、黃佳緯，不滿員工林姓男子及羅姓少年預支薪水未還，去年初將2人拘禁長達2個多月。期間逼他們吃狗屎、狗尿，還拿他們當BB彈人型靶，又自製電刑器具，不斷電擊，害2人手指、腳趾須截肢。二審台中高分院依照「殺人未遂」、「轉讓毒品」多項罪名，將詹男判刑11年10月、黃男判刑8年8月。案經上訴，最高法院審理後，7日駁回上訴定讞。

判決指出，被害的林姓員工在詹黃2人的公司擔任學徒近2年，案發前半年，羅姓少年也受雇成為員工。詹黃與2名員工，還有詹男的李姓同居女友、二人所生的女兒，總計6人均居住在李女位在彰化的住處中。公司業務不穩，雖然約定員工每月薪資29000元，但實際上詹男以包吃包住的房租、伙食等費用為名，最後僅付出3、4千元的薪資。

去年初起，詹黃2人以2名員工預支薪水為由，開始要求2人掃地、煮泡麵、餵狗、打掃廁所等雜事，2人只要稍有出錯，詹黃與李女等3人，隨即徒手或以球棒，毆打2人。甚至將2人關進倉庫、廁所中，一關就是好幾天，期間只給狗飼料吃，或生飲自來水；甚至還強迫2人吃喝狗屎、狗尿，還以剃刀將2人頭髮剃光。

不僅如此，為了懲罰2人，詹黃還將2人綁在椅子上，拿出空氣槍枝對2人胸、腹、手、腳等處射擊，射擊至少500發BB彈。詹黃也自製電刑裝置，將裝置夾住2人的手指、腳趾，通電對2人電擊，每次電擊3、4秒，總計電擊超過3小時。2人多處手指、腳趾因為壞疽截肢。2人之後還被帶到桃園拘禁，林男趁機脫逃，向警方求救，警方順利救出2人，並將詹黃、李女等人逮捕，提起公訴。

3人一審均有罪。詹黃2人上訴二審，高等法台中分院認為2人均犯下「殺人未遂」、「轉讓毒品」多項罪名，另外黃男也賠償2人各30萬元達成和解。全案於9月間宣判，台中高分院考量2人犯後一度否認犯行，之後才坦承犯案；另外詹男仍未達成和解，因此二審將詹男判刑11年10月、黃男判刑8年8月。全案再上訴，最高法院7日駁回上訴定讞。