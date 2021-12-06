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娃娃機老闆用機台鑰匙偷同行的　爽捧滿滿贓物要溜...警察來了

▲台南市警四分局安平所立即偵訊娃娃機竊案，王嫌當場人贓俱獲，被移送法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警四分局安平所立即偵訊娃娃機竊案，王嫌當場人贓俱獲，被移送法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

經營娃娃機店的38歲王姓男子，12月3日上午在安平區安北路一間娃娃機店，以自己機台的鑰匙打開娃娃機台，竊走裡面的商品，王嫌所為被業者從遠端監控系統發現，報請台南市警四分局安平所火速到場，查獲正欲離開的王嫌，起獲相關商品贓物，全案依竊盜罪嫌送辦。

▲台南市警四分局安平所立即偵訊娃娃機竊案，王嫌當場人贓俱獲，被移送法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警四分局安平所立即偵訊娃娃機竊案，王嫌當場人贓俱獲，被移送法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警四分局於12月3日接獲民眾報案稱，安平區安北路1家選物販賣機內商品遭人以特殊手法竊取，四分局接獲報案後，安平派出所所長楊博超、警員顏歆立即到達現場釐清遭竊情形。

▲台南市警四分局安平所立即偵訊娃娃機竊案，王嫌當場人贓俱獲，被移送法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據機台負責人報案描述，他所經營之選物販賣機為無人商店形式，平時都會利用遠端監看機台情形，當日早上8時許在例行的監看時發現有不明人士疑似利用鑰匙將選物販賣機台開啟並取走商品，起初認為是自己的鑰匙遺失遭人拾獲而行竊，但自己機台的鑰匙並未遺失，當下立即撥打110向警方報稱店內遭竊，安平警獲報後3分鐘內便到達現場，而警方到場後正好撞見竊嫌手抱著剛得手的鑰匙圈、行動電源、電風扇、小米延長線等商品欲離開現場。

▲台南市警四分局安平所立即偵訊娃娃機竊案，王嫌當場人贓俱獲，被移送法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

安平所所長楊博超見狀立即喝斥王嫌並當場實施盤查，起初王嫌辯稱手中的物品是自己花錢夾取所得，幾經盤查周旋之下，王嫌終於心虛坦稱犯行，並供稱他亦有經營選物販賣機，因一時心生貪念，利用自身所有之機台鑰匙嘗試開鎖機台得逞，但沒想到該犯案過程全程遭店內老闆所裝設之遠端攝影機錄下並同步通報警方，警方機警且快速到達現場，即時逮捕王嫌，全案依竊盜罪嫌移送法辦。

第四分局分局長甘炎民表示，本案犯嫌並非慣竊，平時有正當的工作，自身亦經營選物販賣機，惟一時心生歹念而行竊，雖然偷的並非貴重商品，但勿因惡小而為之，安平警已建立完善的警民聯繫系統，將共同維護安平地區的治安，建立優質的居住環境。

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