　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

柯怡如／刑事處罰　入監非唯一的路

▲▼更生，受刑人，重生。（圖／視覺中國）

▲我國仿效歐美社區服務制度，要求犯罪人在社區提供一定時數之工作與服務，用來回饋社區，替代入監執行。（圖／視覺中國）

阿美最近總是眉頭深鎖，朋友一問才知道，原來她的兒子之前因為暑假打工想幫助家計，一時誤信犯罪集團說法，竟以辦門號換現金的方式賺取外快，當犯罪集團被警方查獲後，阿美的兒子也因幫助詐欺罪被法院判處了4個月的有期徒刑。阿美一想到寶貝兒子即將入監服刑，就再也止不住淚水。

當案件經過偵查起訴到判決後，就必須面對刑事執行的問題。我國的刑罰主刑部分區分為罰金、拘役、有期徒刑、無期徒刑及死刑等種類，其中拘役、有期徒刑、無期徒刑即俗稱的自由刑，均是以入監執行為原則。但不論刑期長短，入監執行除了受刑人接受應執行的刑罰外，不能忽視的是，受刑人的家庭也因此會有改變，或許是經濟條件的改變（主要的經濟來源入監執行），也或許是人際關係的改變（因受刑人入監執行而遭受他人指指點點甚至排斥），其中尤以6個月以下的短期自由刑執行對家庭影響最為巨大，往往受刑人因微罪經法院宣判輕刑，卻因入監而遭受社會烙印，無法重新振作，甚至在執行期間沾染惡習。

之前就最重本刑為5年以下有期徒刑，且受6個月以下有期徒刑或拘役之宣告，雖得以新台幣1,000、2,000或3,000元折算一日，易科罰金折抵刑期。但多數觸犯微罪之受刑人往往就是因為經濟困頓，不得已才鋌而走險觸犯法網，自然無資力可辦理易科罰金，僅能選擇入監服刑。除了受刑人外，更代表一個家庭的破碎。

除了易科罰金外，自民國98年9月1日起，我國新設社會勞動制度，仿效歐美盛行已久的「社區服務」制度，要求犯罪人在社區（廣義）提供一定時數之工作與服務，用來回饋社區，補償社區因犯罪而生的損害，替代入監執行。對於非惡性重大、微罪、犯行較單純者，以提供無償的勞動或服務，做為刑罰之一種替代措施。易服社會勞動制度讓經濟弱勢者，即便無力易科罰金，仍有機會以提供勞動或服務來替代入監執行，更可以繼續維持家庭功能。

依《刑法》第41條規定，只要是應執行6月以下有期徒刑或拘役之案件，都可以向地檢署檢察官聲請易服社會勞動。包含聲請易科罰金未獲准許或不能聲請易科罰金之案件，甚至包含數罪併罰之數罪均為6月以下，其應執行之刑逾6月者，亦得聲請易服社會勞動。提供社會勞動6小時折算徒刑或拘役1日，必須在1年內履行完畢。但是檢察官審酌後，如果認為仍有因身心健康之關係，執行顯有困難者，或易服社會勞動，難收矯正之效或難以維持法秩序者，可不予准許。

阿美的兒子經法院宣告為4個月有期徒刑，屬應執行6月以下有期徒刑或拘役之案件，在收到執行科傳票後，可先行在地方檢察署網站上查詢易服社會勞動的說明，於傳喚日由受刑人本人備齊：1.體檢表（含胸部Ｘ光，Ｘ光異常者須加痰塗片檢查）；2.一吋之半身彩色相片4張；3.身分證正反面影本及易服社會勞動聲請須知與聲請書、易服社會勞動聲請人基本資料表與切結書、履行社會勞動應行注意與遵守事項與切結書等資料，向檢察官聲請易服社會勞動。

要提醒大家的是，雖然為了維持家庭完整，而使受刑人得以社會勞動的方式取代入監執行，但社會勞動人於社會勞動履行期間，仍須依照檢察官指示事項履行，並接受觀護人督導確實與旅行期間內履行完畢，如無正當理由不履行社會勞動，情節重大，或履行期間屆滿仍未履行完畢者，經檢察官審核，足認受刑人易服社會勞動，難收矯正之效或難以維持法秩序者，此時受刑人即不再享有社會勞動之寬待，扣除已履行之社會勞動時數後，仍會被執行原宣告之刑或易科罰金。千萬別因一時僥倖而毀了更生的機會。（本文轉載自台灣司法人權進步協會粉絲頁

好文推薦

柯怡如／被害人訴訟參與落實司法公平正義

柯怡如／八卦有理，爆料無罪嗎

柯怡如／提不提告誰說了算？關於告訴權的行使

●柯怡如，台灣高等檢察署檢察官，台灣司法人權進步協會秘書長。以上言論不代表本公司立場

►152元就能除腳臭

ET快訊
汽車人氣榜「雙B夾殺牛頭牌」　投票心目中知名企業帶iPhon
盤點2021最大謊言　網見第一名傻眼了
女店員遭刁難…21歲壽星持刀狂捅外送員！他肚破腸流慘死
快訊／「台灣唱片封套設計教父」杜達雄癌逝　享壽66歲
最後一刻絕殺對手！　教練嗨到心臟病發身亡
「2022神卡」TOP 5出爐！　消費最高回饋20%
用3年洗碗機「狂列7缺點」滅火　人夫嘆洗完已半夜

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

台南地檢署社勞動人耐勞清溝渠　環保局讚譽有加

不再衝動喝酒騎車上路　社會勞動人做月餅送弱勢開心付出

屏檢社會勞動人「步廍驚喜」　協助農村活化再生

屏檢視察易服社會勞動力　展現柔性司法成效

影／阿嬤「用愛心喚回詐騙孫」 23歲男：以後換我扛責

暗夜惡火連燒6戶獨居長者無處可歸　北檢動員「社會勞動人」回復家園

柯怡如／刑事處罰　入監非唯一的路

高雄街頭每天上演「拋垃圾大賽」　藍袋參賽者射歪結果遭客運載走

咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

志工貼初見「屏東比特犬」影片　撒嬌討摸惹她心疼：當天怎麼了？

台中男嫌樓上太吵「持球棒理論」　狂按電鈴踹大門：給恁爸出來！

Uber在員警面前臨停下客被拍照　司機怒批濫權：乘客就住那棟樓

楊謹華《華燈》一劇尬三男「愛上不該愛的」　糾纏張軒睿又偷吃鳳小岳..最後情歸何處？

賈靜雯47歲.蔡依林41歲..日本人嚇歪！　20歲鮮肉「想跟陳美鳳約會」得知年紀傻眼

想闖黃燈！前車突急剎來不及反應　後方騎士「直直撞」2人倒地掛彩

李國毅「酒駕違規迴轉」畫面曝　一個Move被警攔查！吃2張罰單

比特犬進店洗澡大搖尾萌撒嬌！見美容師「秒變鼓手」咚咚敲響

柯怡如／刑事處罰　入監非唯一的路

《魷魚》韓美女拍露點床戲「老公美國看到」！只回一句話全場笑了

為比特犬案請願不譴責　動團「一人一信寄縣長」：改寫牠命運

凱基投顧：台股2022年高點落在Q1　看好九大類股

台股高低震盪178點！航海王撐盤　指數小跌8點收17688

呼聲高過《華燈》！「今年最頂台劇」鄉民選它：想一直看下去

大聯盟隔26年封館官網全換空白照　美媒也惡搞精華影片

立委批台中電廠工程成「顏家提款機」　台電董座：均公開對外招標

渣男慾女自曝性過往！首晚換伴激吻、第二晚「純手工」愛撫

95％的女孩在愛情裡都曾做錯的事情　考驗對方、捨棄社交圈都不是好事

CITIZEN鋼鐵河豚機芯升級　強悍限量錶面盤閃夜光

法律熱門新聞

柯怡如／刑事處罰　入監非唯一

告訴6月期限　法界：過了就GG

給說法／沒發現撞車就不算肇逃嗎

雷皓明／不小心匯錯帳號有救嗎

金字塔型訴訟制度　修法草案完成

陳雅譽／陽台加裝窗戶算違建嗎

過失毀損罪　檢方：刑法不處罰

黃俐菁／遇到魔音鄰居的錦囊妙計

雷皓明／侵占錢財檢方可自行起訴

李善植／和解書有法律效力嗎

給說法／放高利貸屬於重利罪嗎

雷皓明／消費糾紛都能算爭議款？

劉彥君／地上權住宅知多少

判刑定讞　可循替代刑罰免入監

更多熱門

相關新聞

愛河獨居翁遭分屍案　無期徒刑定讞

愛河獨居翁遭分屍案　無期徒刑定讞

高雄愛河去年6月間發生一起駭人聽聞的分屍案件，80歲的低收獨居老翁，遭人分屍後丟入愛河內。檢警查出，是死者借10萬元給無業的友人羅錦崑，羅男不滿遭死者催討，竟狠心殺人分屍。羅男一二審均遭判無期徒刑，案經上訴，最高法院6日駁回上訴定讞。

她網購900元香菇書被氣炸

她網購900元香菇書被氣炸

金字塔型訴訟制度　修法草案完成

金字塔型訴訟制度　修法草案完成

致力更生人保護　東森集團獲獎表揚

致力更生人保護　東森集團獲獎表揚

噴槍灌肺殺女童　生父重判10年定讞

噴槍灌肺殺女童　生父重判10年定讞

關鍵字：

法律司改人權柯怡如更生人刑罰受刑人社會勞動制度社區服務易科罰金詐欺

讀者迴響

熱門新聞

蔡康永導演真人秀遭淘汰　短片沒放完就停播

爸爸姓久　女兒名媽一聽秒害羞

台南阿堂鹹粥「漲價」一碗要200元　網傻：我的媽呀

無業存款2336萬！他揭林秉樞「真實身份」

林心如洩《華燈》兇手

吃到冰箱殺手！她染腦炎狂抽搐

印度神童災難預言又中！2危機全球難逃

19秒的逼供片！　律師：高嘉瑜當時奄奄一息躺床上、不回答就挨打

比特犬撒嬌討摸網心碎！潘孟安回應了

即／21歲無業男失控「持刀狂砍」　酒客臟器外露慘死

在台灣打免費疫苗　烏克蘭美女爆哭：我後悔了

年末準備剪卡！　達人曝2022年3張卡片權益縮水

工程師遭裁慘淪街友　板橋警超暖舉動

鳳梨臭臉合體罔腰！　無奈曝雙方「最新關係」

王子搶先曝光《全明星3》「紅、藍隊員分配」！　網嗨了

更多

最夯影音

更多
高雄街頭每天上演「拋垃圾大賽」　藍袋參賽者射歪結果遭客運載走

高雄街頭每天上演「拋垃圾大賽」　藍袋參賽者射歪結果遭客運載走
咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

志工貼初見「屏東比特犬」影片　撒嬌討摸惹她心疼：當天怎麼了？

志工貼初見「屏東比特犬」影片　撒嬌討摸惹她心疼：當天怎麼了？

台中男嫌樓上太吵「持球棒理論」　狂按電鈴踹大門：給恁爸出來！

台中男嫌樓上太吵「持球棒理論」　狂按電鈴踹大門：給恁爸出來！

Uber在員警面前臨停下客被拍照　司機怒批濫權：乘客就住那棟樓

Uber在員警面前臨停下客被拍照　司機怒批濫權：乘客就住那棟樓

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面