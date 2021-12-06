柯怡如／刑事處罰　入監非唯一的路

▲我國仿效歐美社區服務制度，要求犯罪人在社區提供一定時數之工作與服務，用來回饋社區，替代入監執行。（圖／視覺中國）

阿美最近總是眉頭深鎖，朋友一問才知道，原來她的兒子之前因為暑假打工想幫助家計，一時誤信犯罪集團說法，竟以辦門號換現金的方式賺取外快，當犯罪集團被警方查獲後，阿美的兒子也因幫助詐欺罪被法院判處了4個月的有期徒刑。阿美一想到寶貝兒子即將入監服刑，就再也止不住淚水。

當案件經過偵查起訴到判決後，就必須面對刑事執行的問題。我國的刑罰主刑部分區分為罰金、拘役、有期徒刑、無期徒刑及死刑等種類，其中拘役、有期徒刑、無期徒刑即俗稱的自由刑，均是以入監執行為原則。但不論刑期長短，入監執行除了受刑人接受應執行的刑罰外，不能忽視的是，受刑人的家庭也因此會有改變，或許是經濟條件的改變（主要的經濟來源入監執行），也或許是人際關係的改變（因受刑人入監執行而遭受他人指指點點甚至排斥），其中尤以6個月以下的短期自由刑執行對家庭影響最為巨大，往往受刑人因微罪經法院宣判輕刑，卻因入監而遭受社會烙印，無法重新振作，甚至在執行期間沾染惡習。

之前就最重本刑為5年以下有期徒刑，且受6個月以下有期徒刑或拘役之宣告，雖得以新台幣1,000、2,000或3,000元折算一日，易科罰金折抵刑期。但多數觸犯微罪之受刑人往往就是因為經濟困頓，不得已才鋌而走險觸犯法網，自然無資力可辦理易科罰金，僅能選擇入監服刑。除了受刑人外，更代表一個家庭的破碎。

除了易科罰金外，自民國98年9月1日起，我國新設社會勞動制度，仿效歐美盛行已久的「社區服務」制度，要求犯罪人在社區（廣義）提供一定時數之工作與服務，用來回饋社區，補償社區因犯罪而生的損害，替代入監執行。對於非惡性重大、微罪、犯行較單純者，以提供無償的勞動或服務，做為刑罰之一種替代措施。易服社會勞動制度讓經濟弱勢者，即便無力易科罰金，仍有機會以提供勞動或服務來替代入監執行，更可以繼續維持家庭功能。

依《刑法》第41條規定，只要是應執行6月以下有期徒刑或拘役之案件，都可以向地檢署檢察官聲請易服社會勞動。包含聲請易科罰金未獲准許或不能聲請易科罰金之案件，甚至包含數罪併罰之數罪均為6月以下，其應執行之刑逾6月者，亦得聲請易服社會勞動。提供社會勞動6小時折算徒刑或拘役1日，必須在1年內履行完畢。但是檢察官審酌後，如果認為仍有因身心健康之關係，執行顯有困難者，或易服社會勞動，難收矯正之效或難以維持法秩序者，可不予准許。

阿美的兒子經法院宣告為4個月有期徒刑，屬應執行6月以下有期徒刑或拘役之案件，在收到執行科傳票後，可先行在地方檢察署網站上查詢易服社會勞動的說明，於傳喚日由受刑人本人備齊：1.體檢表（含胸部Ｘ光，Ｘ光異常者須加痰塗片檢查）；2.一吋之半身彩色相片4張；3.身分證正反面影本及易服社會勞動聲請須知與聲請書、易服社會勞動聲請人基本資料表與切結書、履行社會勞動應行注意與遵守事項與切結書等資料，向檢察官聲請易服社會勞動。

要提醒大家的是，雖然為了維持家庭完整，而使受刑人得以社會勞動的方式取代入監執行，但社會勞動人於社會勞動履行期間，仍須依照檢察官指示事項履行，並接受觀護人督導確實與旅行期間內履行完畢，如無正當理由不履行社會勞動，情節重大，或履行期間屆滿仍未履行完畢者，經檢察官審核，足認受刑人易服社會勞動，難收矯正之效或難以維持法秩序者，此時受刑人即不再享有社會勞動之寬待，扣除已履行之社會勞動時數後，仍會被執行原宣告之刑或易科罰金。千萬別因一時僥倖而毀了更生的機會。（本文轉載自台灣司法人權進步協會粉絲頁）

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●柯怡如，台灣高等檢察署檢察官，台灣司法人權進步協會秘書長。以上言論不代表本公司立場。