不滿被催討10萬債務　無業男分屍獨居低收翁丟入愛河

記者吳銘峯／台北報導

高雄愛河去年6月間發生一起駭人聽聞的分屍案件，80歲的低收獨居老翁，遭人分屍後丟入愛河內。檢警查出，是死者借10萬元給無業的友人羅錦崑，羅男不滿遭死者催討，竟狠心殺人分屍。羅男一二審均遭判無期徒刑，案經上訴，最高法院6日駁回上訴定讞。

判決指出，死者王姓老翁（80歲）為市政府列冊的低收入戶，每月領取補助1萬4117元。他在案發前數月於三民區租屋，常在愛河旁散步遊蕩，認識無業的羅男（61歲）。羅男得知老翁有低收補助，不時向老翁借錢，但因收入不穩，羅男常遭老翁催債，2人也為錢反目。

案發於去年6月20日，羅男假意還款，在凌晨12點多前往老翁租屋處，但羅男先準備土黃色膠帶、黑色塑膠袋、麻布手套等物品。2人果然為了10萬元債務大吵，羅男拿出預藏的膠帶封住老翁口鼻，並綑綁手腳，再緊捏老翁的鼻子數分鐘，悶死老翁。羅男拿走老翁的住家磁卡、鑰匙，回到苓雅區自己的住處，換裝長袖襯衫、西裝褲、戴全罩式安全帽，再帶著菜刀及旅行袋等物，開小貨車到老翁家中分屍。

▲愛河打撈出的2袋屍塊。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

羅男將屍塊裝入塑膠袋後，裝進旅行袋中並加入啞鈴，以鐵絲綑綁，犯案菜刀放入另一個旅行袋，將屍體載到建國橋丟入愛河。之後就被愛河環境外包廠商打撈到這兩袋黑色旅行袋，打開一看竟是人腿與啞鈴，警方獲報後，迅速逮捕羅男，宣布破案。羅男被依照殺人等罪，提起公訴。

法院審理時，羅男坦承犯行，但一二審法院均認為他僅因金錢債務糾紛，就痛下殺手，之後又分屍死者，手段兇殘，因此均重判無期徒刑、褫奪公權終身。全案再上訴第三審，最高法院6日駁回上訴定讞。