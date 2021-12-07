北北基宜「大雪」大雨　今晨11.8度！下波鋒面報到時間曝

▲白天起水氣將減少。（圖／資料照／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／台北報導

今天（7日）是24節氣的「大雪」，北北基宜大雨特報！中央氣象局觀測，今晨全台最低溫出現在南投縣中寮的11.8度。氣象專家吳德榮表示，今東北季風增強，桃園以北、東半部有局部雨；周日晚起至下周二另一鋒面通過及東北季風南下，天氣轉變。

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▲▼今晨前水氣仍多。（圖／氣象局）



氣象局今晨對基隆市、台北市、新北市和宜蘭縣發布「大雨特報」，東北風影響，今日基隆北海岸、新北市（山區及汐止區）、宜蘭地區及台北市山區有局部大雨發生的機率。

氣象局也對12縣市發布「陸上強風特報」，東北風增強，今桃園至雲林、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至10級強陣風，北部、嘉義、台南、東北部、東部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

張承傳接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今、周三東北季風稍增強，北部、東北部稍轉涼，高溫相較周一下降2度，低溫大約降1度，其他地區影響不大。

張承傳說，今清晨前雨勢較明顯，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區仍有局部大雨發生的機率，桃園以北及花蓮、台東也有局部短暫雨，白天之後水氣慢慢減少，僅剩東半部有局部短暫雨、大台北零星降雨，至於新竹以南都是多雲到晴。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



張承傳表示，周四東北季風減弱到周日，氣溫慢慢回升，降雨不多，僅東半部有局部短暫雨、大台北零星降雨，北部周日高溫有機會25度；下周一東北季風再增強，北部稍轉涼，預估高溫下降4、5度約20度，低溫也下降2度，至於中南部影響不大。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今東北季風增強，桃園以北、東半部有局部雨，中南部晴時多雲，北台偏涼，中南部白天舒適早晚微冷、日夜溫差大；下午起北台水氣減少，降雨漸歇，東半部仍有局部雨。



吳德榮分析，周三東北季風影響，北台偏涼，周四至周日東北季風減弱，北台氣溫逐日回升；周三至周日東半部及北海岸偶有局部短暫雨的機率，中南部皆為晴朗穩定、舒適微熱、早晚涼的天氣。



吳德榮指出，未來10天無強冷空氣；周日晚起至下周二另一鋒面通過及東北季風南下，天氣轉變，北部、東半部有雨，但冷空氣弱、北台僅略轉涼，其他地區所受影響更小。