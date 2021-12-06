快訊／北北基宜大雨特報！東北風挾雨彈開轟

▲氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）

生活中心／綜合報導

中央氣象局10時05分針對北部4縣市發布大雨特報，氣象局提醒，東北風影響，今日基隆北海岸及台北市山區有局部大雨發生的機率，下午起新北市山區及宜蘭地區有局部大雨發生的機率。

氣象局指出，昨日迎風面水氣增多，桃園以北及東半部有局部降雨，其中基隆北海岸及宜蘭雨勢明顯且持續，新竹以南為多雲到晴；清晨輻射冷卻影響，新竹以南有局部10度以下低溫，最低溫為新竹峨嵋的7.4度，人工測站則為嘉義的10.1度，白天高溫北部、東北部及東部20到23度，其他地方25至27度。

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▲受冷空氣影響，北台灣濕濕冷冷。（圖／記者湯興漢攝）

根據預報，今日水氣仍多，基隆北海岸及宜蘭仍是降雨最明顯的地方，有局部較大雨勢發生的機率，大台北、桃園及花蓮、台東也有局部短暫雨，新竹以南維持多雲到晴；清晨苗栗以南天氣偏冷，局部地區低溫只有14、15度，空曠地區會再更低，其他地方則在16到18度，白天高溫和昨天類似，北部及東半部約21到24度，中南部則在25至27度，中南部日夜溫差大，請留意溫度變化適時增減衣物。

氣象局提醒，東北風偏強，台南以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8到9級強陣風，沿海地區有較大風浪，海邊作業或活動請多留意安全。