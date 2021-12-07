今天迎「大雪」！清晨3地區防大雨狂灌　冷空氣來襲時間曝

▲今天是「大雪」，水氣偏多。（圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

今（7日）是第21個節氣的「大雪」，古人認為此時氣溫會有顯著下降，降水也會逐漸增多。中央氣象局表示，今天東北季風稍增強，不過溫度變化不大，水氣還是偏多，特別是清晨這段期間，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區仍有局部大雨發生的機率，而到了週三（8日）東北季風還會再增強，北部及東北部溫度將會略降1、2度。

氣象局指出，7日東北季風稍增強，不過溫度變化不大，水氣還是偏多，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區在清晨這段期間有局部大雨發生的機率，桃園以北及花蓮、台東也有局部短暫雨，到了白天後水氣會逐漸減少，降雨會慢慢趨緩，但基隆北海岸、宜蘭仍是降雨機率最高的區域，新竹以南則維持多雲到晴，中南部有陽光

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溫度方面，清晨各地低溫16至19度，中部及苗栗一帶仍有14、15度較涼冷的低溫，白天高溫北部及宜花約20到22度，比起6日略降，中部及東南部24至26度，南部則維持在27度左右，中南台灣日夜溫差大，呼籲民眾留意溫度變化，適時增減衣物。

氣象局透露，周三東北季風稍增強，不過冷空氣強度較弱，主要影響的區域為北部及東北部，這些地方溫度會略降1、2度，天氣稍轉涼，其他地方變化不大；迎風面降雨減少，剩下東半部地區有局部短暫雨，大台北地區雨較為零星，其他地區為多雲到晴。

氣象局提醒，周四至下周日（9日至12日）東北季風減弱，北部及東北部氣溫逐日回升，各地大多為多雲到晴，僅東半部及大台北地區有局部、零星短暫雨。到了下週一（13日）東北季風又會再增強，北部及東北部天氣稍轉涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局預估，14日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦較涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；15日，16日東北季風減弱，各地氣溫回升，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

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