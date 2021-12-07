　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今天迎「大雪」！清晨3地區防大雨狂灌　冷空氣來襲時間曝

▲▼寒流,冷氣團,下雨,雨天,雨傘,冬天,保暖。（圖／記者林敬旻攝）

▲今天是「大雪」，水氣偏多。（圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

今（7日）是第21個節氣的「大雪」，古人認為此時氣溫會有顯著下降，降水也會逐漸增多。中央氣象局表示，今天東北季風稍增強，不過溫度變化不大，水氣還是偏多，特別是清晨這段期間，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區仍有局部大雨發生的機率，而到了週三（8日）東北季風還會再增強，北部及東北部溫度將會略降1、2度。

氣象局指出，7日東北季風稍增強，不過溫度變化不大，水氣還是偏多，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區在清晨這段期間有局部大雨發生的機率，桃園以北及花蓮、台東也有局部短暫雨，到了白天後水氣會逐漸減少，降雨會慢慢趨緩，但基隆北海岸、宜蘭仍是降雨機率最高的區域，新竹以南則維持多雲到晴，中南部有陽光

[廣告]請繼續往下閱讀...

溫度方面，清晨各地低溫16至19度，中部及苗栗一帶仍有14、15度較涼冷的低溫，白天高溫北部及宜花約20到22度，比起6日略降，中部及東南部24至26度，南部則維持在27度左右，中南台灣日夜溫差大，呼籲民眾留意溫度變化，適時增減衣物。

▲▼天氣 寒流 冬衣 禦寒 外送員 機車族 街友取暖。（圖／記者屠惠剛攝）

氣象局透露，周三東北季風稍增強，不過冷空氣強度較弱，主要影響的區域為北部及東北部，這些地方溫度會略降1、2度，天氣稍轉涼，其他地方變化不大；迎風面降雨減少，剩下東半部地區有局部短暫雨，大台北地區雨較為零星，其他地區為多雲到晴。

氣象局提醒，周四至下周日（9日至12日）東北季風減弱，北部及東北部氣溫逐日回升，各地大多為多雲到晴，僅東半部及大台北地區有局部、零星短暫雨。到了下週一（13日）東北季風又會再增強，北部及東北部天氣稍轉涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局預估，14日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦較涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；15日，16日東北季風減弱，各地氣溫回升，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►152元就能除腳臭

ET快訊
新對象年薪200萬「卻堅持AA制」　網見1原因狂讚
「躺采」女技師太貼！陸警禁特殊姿勢：服務不單純　照片曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今天迎「大雪」！清晨3地區防大雨狂灌　冷空氣來襲時間曝

阿堂鹹粥「刪文被抓包」！嘆「良心經營」翻白眼：何苦呢？

館長暖心送高嘉瑜「女孩必中」神物！　網友一查價格驚呆

又是下雨地震！宜蘭外海21:05發生規模5.3地震　網友全跟他道歉

快訊／東部海域「規模5.3地震」　最大震度3級

快訊／宜蘭外海21:05發生規模5.3地震　台北搖晃5秒網驚嚇

北藝大今下午驚傳燒炭、墜樓2意外！　校方擔憂了：明開緊急會議

新娘身後偷牽正妹！他廁所出來抓包秒拍照　真相讓本人氣炸

【英語多益通】你打vaccine了嗎？2021年度代表字就是它！

快訊／打疫苗送全聯禮券！北車「下班人潮」爆滿　警幫維持秩序

6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」

劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

歸剛欸！俄國水母斷頭超神配音　還有「歌曲版」網讚：最狂迷因

咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

三峽「幼童衝路中央」女駕駛急剎　剩一車距險撞上！網：非第一次

火車誤點！軍校生「立正30分鐘」 網友讚爆：令人安心的人形立牌

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

想闖黃燈！前車突急剎來不及反應　後方騎士「直直撞」2人倒地掛彩

新車遭狠撞！聚餐收到哨兵警報　釀禍Ubike男童慌張「肇事逃逸」

今天迎「大雪」！清晨3地區防大雨狂灌　冷空氣來襲時間曝

阿堂鹹粥「刪文被抓包」！嘆「良心經營」翻白眼：何苦呢？

館長暖心送高嘉瑜「女孩必中」神物！　網友一查價格驚呆

又是下雨地震！宜蘭外海21:05發生規模5.3地震　網友全跟他道歉

快訊／東部海域「規模5.3地震」　最大震度3級

快訊／宜蘭外海21:05發生規模5.3地震　台北搖晃5秒網驚嚇

北藝大今下午驚傳燒炭、墜樓2意外！　校方擔憂了：明開緊急會議

新娘身後偷牽正妹！他廁所出來抓包秒拍照　真相讓本人氣炸

【英語多益通】你打vaccine了嗎？2021年度代表字就是它！

快訊／打疫苗送全聯禮券！北車「下班人潮」爆滿　警幫維持秩序

今天迎「大雪」！清晨3地區防大雨狂灌　冷空氣來襲時間曝

老人疑囤積症「家中狂塞貓」！房內外藏100具貓屍　姪女進門嚇傻

山友爬「南三段」獨自折返失聯13天！　捷克跑山獸加入搜救

網驚全中！「5件事情」浪費生命，害怕改變心態最要不得

《薰衣草》開播20周年！　許紹洋曬劇照掀粉絲回憶殺：我的青春

LULU揪2歌后「扮酒店小姐」！　釣出《華燈》楊謹華：這我點了

「朱立倫接手網路機器人大軍！」　民進黨：臉書還有大量越南網友

國際火線／《電影之神》：山田洋次致日本電影的輓歌

紐約強制要求私人企業員工「必須接種疫苗」　18萬家企業適用

印度東北軍隊誤襲平民「14人死亡」　民眾氣炸焚燒軍車抗議

副駕伸展運動！他傻眼「野女人？」　 網一看暴力身材秒懂：好兇

生活熱門新聞

新娘身後偷牽正妹！真相讓本人氣炸

阿堂鹹粥刪文被抓包！嘆「良心經營」翻白眼：何苦呢？

兒童難擋Omicron！陳時中曝大規模停課時機

又是下雨地震！21:05發生規模5.3地震　網友全跟他道歉

航海王也上榜！「爛尾作品」鄉民答案超一致

館長暖送高嘉瑜女孩必中神物　網一查價格驚呆

陽光正妹獸醫藏凶器！　鄉民「獸性大發」搶當狗

12生肖「大雪」運勢解析！「這3種人」運勢不佳

跟砲友告白被打槍！暈船妹笑「反正有男友」

即／宜蘭外海21:05地震　台北搖晃5秒網驚嚇

明天是大雪！6禁忌曝光「被子蓋頭衰整年」

「今年最頂台劇」鄉民選它：想一直看下去

北藝大今下午驚傳燒炭、墜樓2意外！

瓦城怎麼點最內行？　全場點名「1菜色」：品質超穩

更多熱門

相關新聞

明天是大雪！6禁忌曝光「被子蓋頭衰整年」

明天是大雪！6禁忌曝光「被子蓋頭衰整年」

明（7）日為大雪，古人認為北方地區受到較強冷空氣影響，因此會有規模較大的降雪，台灣高山也容易下雪。而根據中央氣象局預報員張承傳指出，週二、三東北季風稍微增強，北部與東北部天氣稍涼，也會有局部短暫雨。命理專家小孟老師也分享大雪來臨「6大禁忌」，其中用棉被蓋頭惡夢較多，也容易影響運勢恐會衰整年。

北北基宜大雨特報！東北風挾雨彈開轟

北北基宜大雨特報！東北風挾雨彈開轟

清晨10.8℃！今水氣最多2縣市大雨　下波降溫時間曝

清晨10.8℃！今水氣最多2縣市大雨　下波降溫時間曝

日夜溫差10°C↑！明天2地區防雨彈突襲

日夜溫差10°C↑！明天2地區防雨彈突襲

清晨7.4度！5縣市低溫特報　今變天水氣最多時間曝

清晨7.4度！5縣市低溫特報　今變天水氣最多時間曝

關鍵字：

大雪氣象天氣

讀者迴響

熱門新聞

少婦包浴巾等外送　老公怒打死人

比特犬咬死童家長被罵爆！他見疑點翻轉

女技師太貼　陸警禁特殊掏耳姿勢

900人視訊傻眼　CEO：你各位被解雇了

她-196度冷凍30年等復活　尪早有新歡

小甜甜女兒才5個月爆新婚危機！抱怨老公「恐變單親」

新娘身後偷牽正妹！真相讓本人氣炸

《魷魚》韓美女拍露點床戲「老公美國看到」

軍校生直挺讓位30分鐘　榮譽假1天

台中工人吵架　竟操控怪手打架

阿堂鹹粥刪文被抓包！嘆「良心經營」翻白眼：何苦呢？

兒童難擋Omicron！陳時中曝大規模停課時機

熊熊圓肚「喜曬超音波」：我的寶寶終於長大了！

戴耳機追劇！17歲弟耳「膿汁狂流」飄臭酸味

蔡康永導演真人秀遭淘汰　短片沒放完就停播

更多

最夯影音

更多
6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」

6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」
劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

歸剛欸！俄國水母斷頭超神配音　還有「歌曲版」網讚：最狂迷因

歸剛欸！俄國水母斷頭超神配音　還有「歌曲版」網讚：最狂迷因

咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面