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清晨10.8℃！今水氣最多「2縣市大雨」　下波降溫時間曝

天氣圖。（圖／氣象局）

▲今晨雷達回波圖顯示，台灣附近有水氣。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局今天（6日）清晨對基隆市、新北市發布「大雨特報」，東北風影響，今基隆北海岸有局部大雨發生的機率。氣象局指出，周二、周三東北季風稍增強，北部及東北部溫度會略降1、2度。

氣象局觀測，今晨全台最低溫出現在南投縣中寮的10.8度。氣象局說，今是本周水氣最多的時候，基隆北海岸及宜蘭仍是降雨最明顯的地方，有局部較大雨勢發生的機率，大台北、桃園及花蓮、台東也有局部短暫雨，新竹以南維持多雲到晴。

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氣象局表示，清晨苗栗以南天氣偏冷，局部地區低溫只有14、15度，空曠地區會再更低，其他地方則在16到18度；白天高溫和周日類似，北部及東半部約21到24度，中南部則在25至27度，中南部日夜溫差大。

▼今晨0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局預報，周二、周三東北季風稍增強，不過冷空氣強度較弱，主要影響的區域為北部及東北部，這些地方溫度會略降1、2度，天氣稍轉涼，其他地方變化不大；迎風面降雨減少，剩下大台北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局指出，周四至周日東北季風減弱，北部及東北部氣溫逐日回升，各地大多為多雲到晴，僅東半部及大台北地區有局部、零星短暫雨。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今、周二微弱鋒面從北部海面掠過，東北季風增強，北部、東半部偶有局部雨，中南部晴時多雲，北台偏涼、中南部白天舒適早晚微冷、日夜溫差大。

▼本周天氣圖。（圖／氣象局）

▲一圖看懂未來一週天氣。（圖／氣象局提供）

吳德榮分析，周三、周四東北季風影響，北台偏涼；周五至周日東北季風減弱，北台氣溫逐日回升；周三至周日中南部皆為舒適微熱、早晚涼，東半部及北海岸偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮說，下周一有另一鋒面通過，天氣轉變，北部、東半部有雨；鋒面後有東北季風，無強冷空氣，北台略轉涼。

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