日夜溫差10°C↑！明天2地區防「雨彈突襲」　北台灣濕冷到這天

▲今晚到明天水氣仍多，基隆北海岸及宜蘭有局部較大雨勢發生的機率。（圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

今（5日）迎風面水氣增多，中央氣象局透露，今晚到明天（6日）水氣仍多，基隆北海岸及宜蘭仍是降雨最明顯的地方，有局部較大雨勢發生的機率，到了周二、周三（7日、8日）東北季風稍增強，北部及東北部溫度會略降1、2度，天氣稍轉涼，不過到了周四至下周日（9日至12日）東北季風又會減弱，北部及東北部氣溫將逐日回升。

氣象局表示，今晚到明天水氣仍多，基隆北海岸及宜蘭仍是降雨最明顯的地方，有局部較大雨勢發生的機率，大台北、桃園及花蓮、台東也有局部短暫雨，新竹以南維持多雲到晴；清晨苗栗以南天氣偏冷，局部地區低溫只有14、15度，空曠地區會再更低，其他地方則在16到18度，白天高溫北部及東半部約21到24度，中南部則在25至27度，中南部日夜溫差大，呼籲民眾留意溫度變化適時增減衣物。

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氣象局指出，周二、周三東北季風稍增強，不過冷空氣強度較弱，主要影響的區域為北部及東北部，這些地方溫度會略降1、2度，天氣稍轉涼，其他地方變化不大；迎風面降雨減少，剩下大台北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局提醒，周四至下周日東北季風減弱，北部及東北部氣溫逐日回升，各地大多為多雲到晴，僅東半部及大台北地區有局部、零星短暫雨。到了13日至15日，東北季風有再稍微增強的趨勢，北部及東北部天氣轉涼，大台北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

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