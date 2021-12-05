清晨7.6度！5縣市低溫特報　今變天水氣最多時間曝

▲氣象局表示，今北台灣水氣增多，北部及東半部地區有局部短暫雨。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局觀測，今天（5日）清晨全台最低溫出現在新竹縣峨眉的7.6度，氣象局也對5縣市發布「低溫特報」。

►低溫特報：

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今晨至上午低溫區域

【黃色燈號（寒冷）】

新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、台南市有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象局表示，今北台灣水氣增多，北部及東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭地區降雨較為明顯，有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴的天氣。

氣象局指出，溫度方面，由於冷空氣稍減弱，白天氣溫逐漸回升，但清晨各地氣溫仍偏冷，尤其竹苗以南至台南受輻射冷卻影響，低溫僅11至16度，局部空曠地區及近山區平地或河谷低溫降至10度以下，其他地區低溫約17至18度；預測白天高溫，北部及宜花20至22度，其他地區23至25度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局預報，周一水氣為本期最多，北部及東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸及東北部地區降雨較全面，有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴；溫度方面，氣溫逐漸回升，清晨的低溫也較前幾日高，但竹苗以南地區氣溫偏低，低溫僅13至15度，其他地區低溫約16、17度，白天中南部及台東高溫約24至27度，北部及宜花高溫21至23度。

氣象局說，周二、周三東北季風稍增強，不過這波冷空氣強度偏弱，主要影響到北部及東北部地區高溫略降，其他地區氣溫變化不大；雨區方面，僅大台北及東半部地區有局部短暫雨，其他各地大多為多雲到晴；周四至周六東北季風減弱，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨，大台北零星雨。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今轉偏東風，冷空氣續減弱、氣溫回升，西半部晴朗，北海岸、大台北東側及東半部雲量增多偶有局部降雨。



吳德榮分析，周一、周二微弱鋒面從北部海面掠過，東北季風增強，大台北、東半部轉有局部雨，北台略轉涼、早晚微冷，其他地區影響輕微；周三、周四東北季風影響，北台偏涼；周五、周六東北季風減弱，北台氣溫略回升；周三至周六中南部皆為舒適微熱、早晚涼，東半部及北海岸偶有局部短暫雨的機率；未來10天無強冷空氣，下周一有另一鋒面通過，帶來天氣的轉變。