桃園青年體驗學習園區獲「金擘獎」　推桃園人終身九折優惠

▲桃園青年體驗學習園區-勇氣鐘。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「第19屆民間參與公共建設金擘獎」出爐，位於桃園市新屋區的桃園青年體驗學習園區與民間團隊大日開發公司，雙雙榮獲「金擘獎」優等殊榮。青年局更是國內首座以促參模式經營之高低空繩索體驗園區，再獲頒本屆金擘獎增設的「政府團隊創新獎」。青年局表示，桃園青年體驗學習園區自2019年開幕迄今年9月，已有1,100團5萬人次參與。

▲體驗園區-巨人梯。（圖／青年局提供）

青年局6日指出，桃園青年體驗學習園區榮獲「金擘獎」優等殊榮，此一榮耀與桃園市民共享，凡桃園市民憑身分證或市民卡入園及參與散客體驗營，即刻推出桃園市民終身九折優惠。

▲體驗園區-自我確保設施(共三層) 。（圖／青年局提供）

該園區自2019年開幕以來，園區持續優化並提供完整的體驗服務，高達60項豐富的繩索高低空設施與團隊對抗設施，均符合美國ACCT認證（美國挑戰課程技術協會國際認證）。

▲桃園青年體驗學習園區獲「金擘獎」。（圖／青年局提供）

園區內專業的教練群，更持續不停的進行內部訓練與進修，目前園區取得專業認證證照數量，已是國內單一場地最多，並且定期檢修、維護園區各項設施，更重新整修園區入口大門、規劃裝置藝術打卡區等，為民眾、企業單位、學校團體提供安全、優良的休閒及訓練場地，開幕營運至今入園團體已突破千團。本次榮獲金擘獎優等獎的殊榮，更將榮耀與桃園市民共享，凡桃園市民憑身分證或市民卡入園及參與散客體驗營，均可享有9折優惠。

▲體驗園區-人體手足球。（圖／青年局提供）

青年事務局表示，青年體驗學習園區以促參方式規劃辦理，不僅節省政府投資、營運、人事等財政支出，更發展在地，是市民、政府、企業三贏的ROT典範。園區提供優質的環境和軟硬體服務，除了讓青年和民眾有一個戶外活動的好去處，更期望能夠在各項體能的挑戰中突破自我、無所畏懼！