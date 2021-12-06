2021桃園青年聯合成果展　Global Mall 桃園A19站優質交流

▲2021桃園青年聯合成果展Global Mall優質交流。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2021桃園青年聯合成果展」活動、5日於桃園青埔特區內的Global Mall 機捷A19廣場辦理。在市府青年事務局全面整合社團資源下，現場不僅聚集來自各地的高中職康輔性社團青年，更集結青年永續團隊、青農團隊、微型創業團隊設攤展售，共同展現桃園青年多元發展和行動成果，打造優質交流平台。

青年事務局表示，過去4年持續推動地方永續發展計畫，鼓勵青年關注桃園在地發展與地方議題，如農村再生、文化保存、老城活化、社區營造、產業觀光、社會關懷、新住民文化與食農教育推廣等。今年除了輔導桃園15組地方創生團隊之外，更獲選教育部青發署指定的北區青聚點，擴大服務北區7縣市的地方創生團隊，讓更多青年團隊透過創新的方式，將在地故事與文化轉譯成獨特的商品及服務，向大眾推廣。

青年事務局輔導的多元成果，都在今日桃園青年成果展精彩呈現，10組青農團隊帶來的優質農產品開攤便吸引大批民眾詢問搶購，3組微型創業團隊的手沖咖啡及甜點也獲得年輕族群的好評，4組永續團隊展售的環境友善商品、地方特色商品，吸引不少民眾駐足瞭解，加上18所高中職康輔社輪番演出以及樂天女孩的熱力應援，為寒冷的12月注入無限溫暖。

青年事務局指出：今年雖遭逢疫情，青年局的各項業務都沒有因此停滯，從校園社團、地方永續團隊、創業青年，青年局都針對各別需求推出相應的政策支持，看到青年旺盛的能量，展現豐碩的成果。