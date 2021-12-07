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14縣市「打疫苗優惠」一次看！最高領500元現金

記者陳韻如／整理報導

為了提升疫苗施打率，指揮中心宣布開放百貨、賣場設置新冠疫苗接種站，另外，屏東縣政府更首創施打莫德納疫苗加碼送現金500元等優惠，吸引各地方政府、各大賣場加碼響應，以增加民眾接種意願。對此，《東森新媒體ETtoday》也為您整理出了全台打疫苗優惠活動懶人包，讓您一次看懂。

▲屏東縣政府推出打疫苗送現金500元 。（圖／屏東縣政府提供，下同）

▲屏東縣政府推出打疫苗送現金500元。（圖／屏東縣政府提供）

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基隆市｜即日起至12/11至各合約院所或快閃站接種疫苗都可獲禮券100元

台北市｜即日起至12/9下午1點到晚上8點至台北車站大廳西側迴廊接種疫苗送全聯禮券100元。

新北市｜即日起至12/12至全聯板橋大觀店、IKEA新莊店、板橋大遠百、家樂福板橋三民店、家樂福新店店接種疫苗送白米、衛生紙、口罩、垃圾專用袋等。

桃園市｜12/7至12/12於車站、賣場、運動中心及全聯等接種疫苗送桃園好米一包。

新竹縣｜至衛生所接種疫苗送衛生紙一串或香皂一盒。

苗栗縣｜即日起至12/9接種疫苗送精美好禮。

台中市｜未定

彰化縣｜未定

雲林縣｜即日起至12/7於家樂福斗六店、北港店接種疫苗送洗碗精及環保餐具。

南投縣｜12/6、12/7在南投、埔里家樂福接種站接種送100元禮券或等值禮品。

嘉義縣｜即日起到衛生所接種疫苗送600公克壽司米。

台南市｜即日起至12/7於5區全聯福利中心門市、台南火車站、台南文化中心送牙膏、牙刷組或保鮮盒。

高雄市｜即日起至12/12接種疫苗送超商或家樂福禮券200元。

屏東縣｜即日起至12/7接種疫苗送現金500元（每天每站前300名）

宜蘭縣｜即日起至12/9接種疫苗送100元等值宣導品。

花蓮縣｜12/5下午3時至7時於遠東百貨花蓮店接種疫苗送水果及衛生紙。

台東縣｜即日起至12/9至衛生所、部東醫院、馬偕醫院接種疫苗送實用好禮、12/6-7到秀泰1樓廣場接種送200元農會禮券（每天限200名）

澎湖縣｜未定

連江縣｜未定

金門縣｜未定

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