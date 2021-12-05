幸運兒是你嗎？熊好劵將誕生第200萬筆交易　北市送11個3千大禮包

▲北市府預估，熊好劵第200萬筆交易會在今天出現。（圖／記者李毓康攝）

記者謝欣辰／台北報導

台北市政府在11月5日發行加碼振興方案「台北熊好券」，至今累積超過193萬筆交易，台北市政府預估，第200萬筆交易會在今天出現，為了鼓勵民眾多多消費提振經濟，即將出現的11位幸運兒，將可獲得價值3千元大滿貫的加碼禮票券。

為感謝民眾以熊好券支持台北市店家，北市府秘書長陳志銘表示，台北熊好券第200萬筆交易前後各5位消費者，共11位幸運兒，將可獲得價值3000元的「大滿貫」加碼禮，包括住宿券1000元、饗購券500元、藝文券500元、運動券500元、市集券500元。

陳志銘說，熊好券目前的交易筆數已超過發行數的35%，鼓勵全台持有熊好券的民眾，趕快來台北消費、把熊好券用好用滿，還有機會獲得第200萬「大滿貫」交易加碼禮，他更補充，北市府將在近期公布第二波熊好券的登記日期。

北市府推出的熊好券採用數位形式發放，只要綁定市府設計推出的台北通APP，就可獲得饗購券、住宿券、市集券、藝文券、運動券5種票券，除住宿券為面額1000元以外，其他4種券皆為面額100元，發放5張，一共500元金額。

民眾只要點開台北通APP，即可查詢各種票券開放哪些店家使用，點選票券後，在適用店家的部分點選「更多」，系統就會自動搜尋所在地附近可使用的店家。