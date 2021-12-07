關務署緝毒犬靠鼻子辦案　任務獎勵不是拍拍不是狗糧而是這個

記者黃哲民／台北報導

法務部調查局今揭幕與財政部關稅署合作的「緝毒合作專區」，關稅署基隆關並派出2隻緝毒犬，現場模擬如何嗅聞揪出藏有毒品的包裹或旅客，緝毒犬動作敏捷，完成任務後的獎勵並不是零食，而是讓牠咬住1條毛巾捲，表演人犬「拔河遊戲」，關稅署緝毒犬訓練師吳俊昇說，「拔河」一定要讓緝毒犬贏，才能建立成就感保持活力，否則牠會沮喪。

▲調查局長王俊力扮臨時演員，讓關務署緝毒犬示範搜查旅客。（圖／記者黃哲民攝）

關稅署轄下4個海關都配備緝毒犬，基隆關共有8隻，今天出現在現場的2隻都是純黑的拉不拉多公犬，首先由1歲6個月大的Xanto登場，牠今年（2021年）5月才從位於台中后里的訓練中心結訓分發，Xanto表演的是如何從擺在地上的14個包裹裡，嗅聞出哪1個藏有毒品，只見Xanto敏捷地竄來竄去，僅約10秒就鎖定可疑包裹，就地蹲下示意，博得掌聲。

緊接著由緝毒犬Xylon模擬如何從排隊等候查驗證件的旅客中，嗅聞出誰身上夾藏毒品，Xylon今年3歲，已在基隆關執勤2年多，調查局長王俊力、關務署長謝鈴媛更帶頭扮起臨時演員，讓Xylon在身邊聞來聞去，Xylon一發現目標，頓時人立起來，2隻前腳攀住可疑對象不放，讓探員得以查緝。

▲關務署緝毒犬完成搜查訓練或任務，獎勵是咬1條毛巾捲玩人犬「拔河遊戲」建立成就感。（圖／記者黃哲民攝）

有趣的是，2隻緝毒犬順利達成任務後，獎勵不是餅乾、肉乾或其他食物，而是1條「毛巾捲」，牠們一看見探員從後褲袋掏出毛巾捲，立刻興奮咬住，和探員玩起人犬「拔河遊戲」，一番拉扯之後，探員就會鬆手，讓緝毒犬興高采烈叼走，有如戰利品。

吳俊昇說，跟緝毒犬玩「拔河遊戲」是重要的訓練項目，而且一定要故意讓緝毒犬贏，這樣不僅是獎勵，更讓緝毒犬從勝利之中建立成就感、保持活力，如果一直打敗緝毒犬，可能會讓牠沮喪挫折，不利於任務執行。

吳俊昇說，由Xanto表演的第1個查緝項目，叫做「貨棧倉間高風險貨物搜查」，無論是擺放棧板上的集中貨物，還是過濾挑選出來的散貨，每隻緝毒犬都有能力在2分鐘內嗅聞500多件，而Xylon示範的第2個項目，叫做「入出境旅客人群搜查」，嗅聞排隊查驗證件的旅客，特別針對來自高風險地區航班旅客普查，例如東南亞地區比較多夾藏海洛因，美加地區可能是大麻。

吳俊昇提醒，旅客若遇到緝毒犬靠近嗅聞，不必慌張更不要拍打驅趕，只要保持既有動作，滑手機的繼續滑手機，看書報的繼續看書報，緝毒犬都經過專業訓亂，不會無故撲咬人。