賓士車國道故障　駕駛彎腰查看慘遭撞死！肇逃運將下場曝

記者黃宥寧／台北報導

張姓男子今年6月30日凌晨，駕駛自用小客車搭載龔姓友人，但車輛在內湖國道1號18公里700公尺處卻故障，他將車輛停放在路肩下車查看。豈料，戴姓男子駕駛自用小貨車因車身跨越路肩邊線，當場車頭撞擊上張男，肇事後他也未下車查看竟逃逸。張男送醫急救後，因腹內出血等傷害回天乏術。士林地檢署偵結，將戴男依過失致人於死等罪提起公訴。

▲張姓男子駕駛賓士行經內湖國道1號時，因車輛故障將車停放路肩，卻遭戴姓男子駕駛小貨車，遭撞死逃逸。（示意圖／達志影像）

起訴指出，當天現場僅有2車道，內線在施工僅剩外線可通行，張男將賓士車停放在路肩，戴男此時駕駛自用小貨車，沿北市內湖區國道1號北往南方向行駛，行經該路段18公里700公尺處，因不明原因偏移駕駛角度，導致車輛右側車身跨越外側路肩標線行駛，右前車頭狠狠撞擊到正在彎腰查看故障車輛的張男，導致張男當場撞飛倒地，嚇壞龔姓友人。

▼戴男駕駛自小貨車撞擊下車查看車輛的張男。（圖／記者黃宥寧翻攝）

戴男肇事後，未下車查看、報警及施以其他必要的救護處理，反而逕行駕車逃逸現場。張男送往台大醫院後，同日凌晨4時20分許，宣告心跳停止死亡，痛失愛子的張父也報警處理。

▼張男的賓士車留下一道明顯擦痕。（圖／記者黃宥寧翻攝）

士林地檢署偵結，認戴男涉犯刑法第276條之過失致死罪嫌及同法第185條之4條第1項肇事致人於死而逃逸等罪嫌，涉犯2罪，犯意各別，行為不同，建請法院分論併罰。