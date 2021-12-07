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社會 社會焦點 保障人權

驚險畫面曝！休旅車路口擦撞「空中翻滾」下秒急煞　駕駛淡定下車

記者鄧木卿、游瓊華、陳羿妏／台中報導

台中市西區五廊街與貴和街口前今（7日）上午10時許發生一起車禍，一輛休旅車直行至交叉路口時，與右側直行車輛相撞，造成休旅車當場翻滾360度，不過值得注意的是，女駕駛竟還淡定下車。對此，案發監視器畫面也隨之曝光！

▲▼ 台中車禍 。（圖／翻攝 公民里 里長林京玲臉書）

▲▼ 台中車禍 。（圖／翻攝 公民里 里長林京玲臉書）

▲車禍瞬間畫面曝光。（圖／翻攝公民里里長林京玲臉書，下同）

透過畫面可見到，休旅車行駛出交叉路口時，與右側車輛相撞後，直接空中翻滾360度，往後倒退至巷子內，接著煞車，畫面相當驚險；值得注意的是，車輛即便翻滾三圈，女駕駛竟還能淡定下車，走往路口查看與其相撞的車輛。

▲▼台中市中區公民里某條巷子車禍翻三圈。（圖／翻攝自林京玲臉書）

▲▼台中市中區公民里某條巷子車禍翻三圈。（圖／翻攝自林京玲臉書）

▲▼台中車禍女駕駛走下車。（圖／翻攝自林京玲臉書）

警方表示，7日上午10時46分接獲報案，西區五廊街與貴和街口前有交通事故發生；經查，李姓女子（46歲）駕駛小客車沿五廊街往忠勤街方向行駛，與王姓女子（46歲）沿貴和街往柳川西路駕駛的自小客車發生碰撞，李女的車輛因而碰撞另外2台停放在路旁的自小客車，而李女、王女輕微擦挫傷，均自行就醫。

警方調查，2名駕駛酒測值均為零，初步了解係李女未依規定讓車、王女未依規定減速，全案轉交通警察大隊釐清肇事原因；另，警方呼籲，行經路口時應注意前方狀況，遵守注意交通規則，行經路口時也應注意前方狀況減速慢行，保持安全距離，避免車禍之發生。

▼ 車禍現場。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

▲▼ 台中車禍。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲▼ 台中車禍。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲▼ 台中車禍。（圖／記者游瓊華翻攝）

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