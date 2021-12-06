結婚週年「1個讚給老婆100」！他兌承諾曝24疊現金：現在缺1個腎

▲男網友說到做到，真的去銀行領錢。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版，下同）

實習記者黃品臻／綜合報導

這種結婚週年慶祝方式很大手筆啊！一名男網友近日為慶祝與老婆結婚28週年，發文喊出「一個讚給老婆100元」，希望網友用讚力挺給予祝福，沒想到短短5天就累積2.4萬個讚，他也兌現承諾領出240萬現金送給老婆，照片曝光後贏得全網大讚「真男人」！

原PO本月1日在臉書社團「爆廢公社公開版」分享與老婆28年前和現在的合照，寫道「謝謝老婆陪我的這些日子，12月24日是我結婚週年紀念日，我老婆什麼都不缺，我想跟廢友要個讚，一個讚我給我老婆100，看看我老婆可以拿多少。」

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沒想到短短5天的時間，原PO貼文就獲得2.4萬個讚，今（6）日他也兌現承諾，真的到銀行提領了24疊千元紙鈔，共計240萬元的現金，並發文開玩笑地說，「別問我跑路了沒，我現在缺了一個腎應該要休息一陣子了」。

原PO掏現金的貼文一出，網友們也紛紛留言表示，「推！真男人！」、「不知道太座會怎麼感謝大家的贊助」、「太猛了，說到做到欸」、「這是我看過最舒服正面溫暖窩心支持的炫富文了」、「不要小看爆廢」、「哈哈28年，一年不到十萬，值得～應該的」、「RESPECT！我希望可以直播頒獎典禮」、「言出必行，再給個讚」。