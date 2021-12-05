氣溫20度↓高雄人「買電暖扇避冬」　在地人穿短袖傻眼：高雄之恥

▲實在太冷了，原PO買電暖扇過冬。（圖／翻攝自爆廢公社公開版FB）

記者施怡妏／綜合報導

一到冬天，許多人迫不及待把電暖器開起來，也有人先前就裝好冷暖型的冷氣機，不用再去儲藏室扛暖爐出來，不過台灣南北溫差大，住在南部的民眾即使東西也是暖冬，就有一名高雄人表示，氣溫低到20度以下，冷到買了一台電暖扇，貼文一出，遭到許多網友吐槽「太誇張，同是高雄人的我還在吹電扇欸」。

原PO在臉書「爆廢公社公開版」發文，最近氣溫降低超有感，所以買了一台電暖扇，「抱歉了，我需要這個酷東西，氣溫已經低於20度了，身為高雄人的我來說太難了」。

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貼文一出，立刻引起網友討論，「我是屏東人，10度以下我才開始開暖氣，20度我還是短袖或無袖」、「昨天花蓮戶外12度的我，還在吹電風扇穿無袖」、「高雄之恥，我還在開電扇呢」、「身為高雄人的我，我還在洗冷水欸」、「我也住高雄，晚上只有夏被而已」、「高雄現在的氣溫正舒服，晚上蓋涼被就夠了」、「高雄有人穿的跟熊一樣在騎車，是不是你啊」。

不過也有當地人表示，高雄人都特別怕冷，因為很少會遇到低溫的天氣，只要一變冷就會受不了，「高雄人真的不耐寒」、「我高雄人已經穿厚衣服蓋厚棉被睡覺，明天正要去買你那個酷東西」、「高雄天氣很少那麼低溫，所以一旦降太低就覺得很冷，但沒那麼冷啊，我怕冷的都還沒拿出電熱毯」、「其實高雄人是23以下就不行了！已經蓋厚棉被了」。

▼網友認為現在就開暖氣太誇張了。（圖／翻攝自爆廢公社公開版FB）