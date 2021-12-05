屏東縣打疫苗送現金500元　不分縣市接種人潮湧現

▲屏東縣打莫德納疫苗送現金500元，接種站人潮湧現 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

為提升民眾疫苗施打率及群體免疫力，屏東縣政府首創全國施打莫德納疫苗加碼送現金500元，果然奏效，今（5）日縣內6大莫德納疫苗站湧現人潮，打氣明顯提升。

[廣告]請繼續往下閱讀...

縣長潘孟安今日上午也到百貨公司及火車站等指定施打點巡視，他說，雖然台灣防疫有成，但面對病毒不斷變異威脅下，全球疫情仍然緊張，縣內大型宮廟為提升疫苗施打率，慨然捐助讓民眾打疫苗領現金，另外，百貨公司、大賣場，不但提供施打場地，也決定加碼，例如環球購物中心的新會員施打，再加贈100點點數及50元禮券，舊會員可限量贈送冰淇淋兌換券或露易莎咖啡券，太平洋百貨也有打疫苗消費滿額送抵用券等。

他表示，在屏東火車站及宮廟的施打點是考慮交通節點或住所便利性，都是隨到隨打，請尚未打第一或第二劑的民眾盡快前往施打，以提高疫苗覆蓋率，增加社區安全性。

縣府昨日宣布從今(/5)日起到7日為止，在縣內屏東火車站、潮州火車站、太平洋百貨、環球購物中心、東港東隆宮及車城福安宮等6大莫德納疫苗速打站，加碼送現金500元，每站每日限額300名，送完為止。

消息一出，縣府立即接獲許多洽詢電話，不少外縣市民眾也詢問跨縣市施打是否也可以領500元現金，縣府強調，不分縣市，只要符合資格施打者，前300名都可以領500元現金。

今天首日開打，又適逢假日，9點開始各站陸續出現排隊人潮，在現場人員引導下，施打狀況非常良好。

縣衛生局表示，這6處速打站每天從上午10:30開始，一直到晚上7點止，民眾可隨到隨打莫德納疫苗，希望能衝高打氣，提升疫苗覆蓋率，以因應即將到來的春節連假及瞬息萬變的疫情。