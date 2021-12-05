都市傳說是真的　退伍10年老鳥「1動作教召中獎」傻眼：沒事別查





▲國防部日前公布新版教召規定，教召天數延長至14天。（圖／陸軍臉書）

記者施怡妏／綜合報導

2022年將實施「14天教召新制」，國防部長邱國正表示，首批將在明年第一季大約2、3月份實施，預計北、中、南各有一個營會實施，分批輪流進行射擊訓練、行軍等課程，然而，111年度召集查詢系統已於12月1日正式開放，一名已經退伍10年的網友表示，上網查詢發現自己中獎了，哭喊「沒事真的別去查」。

有網友在臉書「爆廢公社公開版」發文，上網查詢教召的資訊，輸入自己看看自己有沒有被教召，結果送出資料後，發中獎了，明年9月17日到9月23日要回去教育召集，讓他臉上頓時三條線，「沒事不要去查，會中獎的，重點是退伍滿10年了耶」。

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▲原PO退伍10年了，查詢是否需要教召結果中獎了 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版FB）

文章一出，讓許多網友想起流傳已久的都市傳說，只要主動到召集查詢系統查詢是否需要教召，就會中獎」顯示被教召的日期，還被網友笑說「根本是報名系統，沒事千萬不要隨便亂查」、「本來不用的，誰叫你要查」、「你不知道查那個會自動幫你報名嗎」、「教召登入系統不是隨便講講的」、「完了你登入一次以後會中連續四年」。

不過，也有網友勇敢查詢之後，發現沒有中獎，「退8年沒中獎」、「亂講，我查都沒事，退伍20幾年，都沒被召過，真不公平」、「每年都查都沒有中過」、「都說什麼沒事不要去查，結果查了十幾次都沒有啊」、「連續四年查都沒有」。

據了解，新版教召天數延長至14天，採一年一召、後退先用原則；屆時將新舊制並行，14天者以2次召集計算，預計逾1.5萬人受徵召，且以8年內退伍的後備軍人為原則，對象鎖定「新訓旅」、「縣市後備旅」、「縱深守備旅」三個單位之後備軍人。民眾自1日起可至後備軍人網路服務台網站，輸入身分證字號、出生日期以及戶籍縣市查詢。