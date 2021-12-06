噁男領帶綁熟女「吮腳趾」　囚禁性侵不准如廁：可以幫妳...

▲周姓男子將女性被害人綑綁後性侵得逞，還持續囚禁被害人不准去廁所小解。（示意圖／達志影像）

記者劉昌松／台北報導

年約70歲的周姓男子因向女性友人求愛不成，竟用領帶綑綁對方手腳並打暈，從腳趾頭開始吸吮到下體，還不准被害人離開房間上廁所，拿洗腳機要她尿在裡面，噁稱「可以幫妳吸出來」，被害人最後藉口要大號獲得鬆綁，趁隙躲到頂樓，確認周男離開後報警，台北地檢署依強制性交等罪起訴周男。

檢警調查，周男和年約50歲的被害人是朋友關係，4月8日晚上11點多的時候，2人在周男的新店租屋處，因為被害人不想再聊天，準備離開時，被周男壓制在床上，被害人死命掙扎，不斷大叫，並把能碰到的東西都拿起來丟擲、揮掃到地上，希望製造噪音可以驚動鄰居救人。

▲被害人因極力反抗，遭周男重擊太陽穴短暫昏厥。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

儘管被害人極力反抗，仍被周男用領帶綁住雙手、雙腳，嘴巴也被用布塞住，還遭周男徒手痛毆太陽穴，被害人遭重擊導致短暫昏厥，再醒來時，就發現周男開始吸吮她的腳指頭，並循著雙腿往上，以手指性侵得逞。

飽受驚嚇的被害人遭凌辱後，藉口要吃藥，拿回自己的包包，趁機打電話報警，結果被周男聽到電話那頭傳來警方聲音而掛斷，被害人再藉口要去房外的共用廁所小解，周男竟拿出洗腳機，要被害人就地解決，還說如果被害人尿不出來，「可以幫妳吸出來」。

▲被害人的腳趾上採驗到口水比對與周男DNA相符，成為檢察官起訴性侵證據之一。（示意圖／翻攝自pixabay）

被害人捱到9日清晨6點20分，鼓起勇氣說要上大號，終於獲得鬆綁，就帶著手機到外面的共用廁所，又被周男發現並把手機搶走，被害人就趁著周男把手機拿回房間的空檔，跑到頂樓去躲著，從陽台探頭確認周男匆忙騎車要出去找她後，再回房內拿手機報案。

周男到案坦承與被害人有過親密行為，但否認違反被害人意願，狡辯因為怕被害人踩到地上被砸碎的玻璃杯會受傷，所以把被害人手腳綁著，檢察官最後根據被害人撥電話報案紀錄、腳趾上驗到周男口水DNA等事證，依強制性交、強制猥褻等罪嫌起訴周男。

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