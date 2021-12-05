求助119卻慘遭性侵！消防員10萬和解辯「性騷」　少女崩潰離世

▲新竹勤務中心前陳姓勤務員，竟利用職務取得少女小芳的電話號碼，以關心之名對其性侵得逞。（圖／達志示意圖）

記者林冠吟／台北報導

新竹消防局勤務指揮中心前陳姓值勤員，2018年在值勤期間，接獲少女小芳（化名）因心情低落打來求助的報案電話，因而知曉小芳的電話號碼，之後更假借關心名義輔導小芳，對小芳性侵得逞，事後小芳不堪受辱，最終在去年2月不幸過世。案件上訴到高等法院後，法官依成年人故意對少年犯對於受扶助之人利用機會性交罪，判陳男有期徒刑1年10月。

新竹勤務指揮中心前陳姓值勤員，2018年在值勤期間，接獲當時年僅16歲，因心情低落打來求助的報案電話，因此獲悉小芳的電話號碼，陳男認為小芳和自己女兒年紀相仿，之後常以長輩關心名義聯繫小芳、和小芳聊天、送早餐來開導小芳；不料2018年4月晚間，陳男竟利用先前和小芳所建立的扶助關係，利用給予小芳扶助機會，將小芳載往竹東鎮，要求小芳坐到汽車後座，對其性侵得逞，而小芳當時則因害怕而未有任何反應，事後崩潰向學校輔導老師求助。

小芳父親事後得知非常生氣，最後以陳男賠償10萬元，和陳男簽下和解書；陳男應訊時仍否認有任何犯行，強調當時會賠償10萬元給小芳父親，是因為當晚說了和小芳身材有關的黃色笑話，因對小芳有言語性騷擾，才會同意以10萬元賠償小芳父親等語。

案件上訴到高等法院後，法官審酌陳男和小芳的對話紀錄卻發現，小芳曾怒傳訊息向陳男表示「你性侵了我，我已經提出告訴」，陳男不但未否認還回稱「你在幹嘛」、「傷心」；小芳再怒質問「你以關心名義趁著我喪母亂性侵我這不是事實嗎？」，陳男仍未否認，僅回以「好了，不說了，需要我關心妳的時候，妳再LINE我嚕！保重」。

最後陳男驚覺事情大條，隔日主動央求小芳撤告，以保全其名譽、工作和家庭，最後答應和小芳以10萬元和解並道歉，小芳隨即要求陳男立即向她道歉，但陳男卻回以「冒昧問一下」、「妳會不會設局騙我？」法官指出，若陳男真的沒有性侵小芳，為何不否認事實，卻以保全名譽、工作及家庭為要求，向小芳要求和解撤告。

事後，小芳父親同意以「性騷擾」事實，和陳男和解，卻讓小芳相當崩潰，最後不幸在去年2月過世，讓高等法院認為陳男犯罪事實明確，審酌陳男為新竹勤務中心值勤員，因接獲小芳報案電話，見其年幼以關心、輔導等名義和小芳建立扶助關係，卻對小芳性侵得逞，陳男事後雖與小芳達成和解，但其和解目的竟是以「性騷擾」來處理結案，最後導致小芳不幸身亡，衡量其智識與經濟能力後，依成年人故意對少年犯對於受扶助之人利用機會性交罪，判陳男有期徒刑1年10月。