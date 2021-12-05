　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

求助119卻慘遭性侵！消防員10萬和解辯「性騷」　少女崩潰離世

▲▼性侵,家暴,暴力。（示意圖／達志影像）

▲新竹勤務中心前陳姓勤務員，竟利用職務取得少女小芳的電話號碼，以關心之名對其性侵得逞。（圖／達志示意圖）

記者林冠吟／台北報導

新竹消防局勤務指揮中心前陳姓值勤員，2018年在值勤期間，接獲少女小芳（化名）因心情低落打來求助的報案電話，因而知曉小芳的電話號碼，之後更假借關心名義輔導小芳，對小芳性侵得逞，事後小芳不堪受辱，最終在去年2月不幸過世。案件上訴到高等法院後，法官依成年人故意對少年犯對於受扶助之人利用機會性交罪，判陳男有期徒刑1年10月。

新竹勤務指揮中心前陳姓值勤員，2018年在值勤期間，接獲當時年僅16歲，因心情低落打來求助的報案電話，因此獲悉小芳的電話號碼，陳男認為小芳和自己女兒年紀相仿，之後常以長輩關心名義聯繫小芳、和小芳聊天、送早餐來開導小芳；不料2018年4月晚間，陳男竟利用先前和小芳所建立的扶助關係，利用給予小芳扶助機會，將小芳載往竹東鎮，要求小芳坐到汽車後座，對其性侵得逞，而小芳當時則因害怕而未有任何反應，事後崩潰向學校輔導老師求助。

小芳父親事後得知非常生氣，最後以陳男賠償10萬元，和陳男簽下和解書；陳男應訊時仍否認有任何犯行，強調當時會賠償10萬元給小芳父親，是因為當晚說了和小芳身材有關的黃色笑話，因對小芳有言語性騷擾，才會同意以10萬元賠償小芳父親等語。

案件上訴到高等法院後，法官審酌陳男和小芳的對話紀錄卻發現，小芳曾怒傳訊息向陳男表示「你性侵了我，我已經提出告訴」，陳男不但未否認還回稱「你在幹嘛」、「傷心」；小芳再怒質問「你以關心名義趁著我喪母亂性侵我這不是事實嗎？」，陳男仍未否認，僅回以「好了，不說了，需要我關心妳的時候，妳再LINE我嚕！保重」。

最後陳男驚覺事情大條，隔日主動央求小芳撤告，以保全其名譽、工作和家庭，最後答應和小芳以10萬元和解並道歉，小芳隨即要求陳男立即向她道歉，但陳男卻回以「冒昧問一下」、「妳會不會設局騙我？」法官指出，若陳男真的沒有性侵小芳，為何不否認事實，卻以保全名譽、工作及家庭為要求，向小芳要求和解撤告。

事後，小芳父親同意以「性騷擾」事實，和陳男和解，卻讓小芳相當崩潰，最後不幸在去年2月過世，讓高等法院認為陳男犯罪事實明確，審酌陳男為新竹勤務中心值勤員，因接獲小芳報案電話，見其年幼以關心、輔導等名義和小芳建立扶助關係，卻對小芳性侵得逞，陳男事後雖與小芳達成和解，但其和解目的竟是以「性騷擾」來處理結案，最後導致小芳不幸身亡，衡量其智識與經濟能力後，依成年人故意對少年犯對於受扶助之人利用機會性交罪，判陳男有期徒刑1年10月。

►早起不賴床的秘密幫手就是它

ET快訊
時空旅人預言！曝「12月這天」出大事震撼全球
詹宏志2000字聲明「鄉民逐一打臉」　網：看不起大家智商？
6閨蜜泡裸湯圍一圈！「12顆峰峰相連」畫面震撼
許維恩驚吐「很久前就決定不要KID」！　真相笑翻
快訊／加油先等等！　油價明大降1.2元
汪小菲爆「想從大S手中要回女兒」！親回1字藏深意
愛20年的女人被暴打！馬文鈺翻臉「護高嘉瑜」網狂讚
日本爸要女兒嫁來台灣　她在台看到這畫面：嚇到了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

貼前車太緊反控平交道遮斷桿故障　駕駛罰3.4萬扣駕照1年

性侵7歲女童還拍裸照　惡狼誆「長大後嫁給我」遭重判

斗六賽車失控釀6傷　雲林縣府開出最高15萬元罰單

女信徒教堂內禱告…抬頭見他「鳥放褲外」沒割包皮！嚇壞報警

彰化渣男踢飛繼子被拘提　遭暴打妻求檢：依殺人未遂法辦

情侶檔賣大麻被抓...暗中通報共犯　百株大麻丟大排水想滅證

快訊／桃園高鐵站附近大火！銷售中心燒毀「煙影響交通」傷亡不明

嘉義賓士撞分隔島車頭全爛氣囊爆開　4人受傷2意識不清

跨海買額溫槍口罩血氧機搶防疫財　台中查獲近萬件累計開罰50萬

求助119卻慘遭性侵！消防員10萬和解辯「性騷」　少女崩潰離世

李李仁看《華燈》也氣：彪哥好可惡　片場護劉品言「防走光暖舉」超反差

幫劉品言報仇！陶晶瑩「冰塊突襲」李李仁　兩人缺牙獻唱《雨夜花》「獻給華華」笑爆

咬死3歲童！比特犬收容所現況曝　落寞尾巴下垂...恐面臨人道毀滅

國中弟撞到機車屁股「真的很sorry」　寫字條+帶父母來道歉！車主：免賠

田馥甄致歉許富凱！爆「我媽常私訊騷擾」　他回贈「田」燈牌...Hebe：筆劃太少比較便宜！

鄧佳華換「超炫交通工具」外送　彎腰收車車...網嚇：餐點全翻？

自律男23歲買特斯拉、24歲買房　曝內心法則：動機強烈明確很重要

爆棄養潮？嘉義驚見流浪比特犬　眼神凶猛狂吠...4被捕1仍逃竄中

斗六賽車競速「起跑失控」撞人群　1孕婦+5人急送醫...民眾尖叫狂逃

Uber在員警面前臨停下客被拍照　司機怒批濫權：乘客就住那棟樓

貼前車太緊反控平交道遮斷桿故障　駕駛罰3.4萬扣駕照1年

性侵7歲女童還拍裸照　惡狼誆「長大後嫁給我」遭重判

斗六賽車失控釀6傷　雲林縣府開出最高15萬元罰單

女信徒教堂內禱告…抬頭見他「鳥放褲外」沒割包皮！嚇壞報警

彰化渣男踢飛繼子被拘提　遭暴打妻求檢：依殺人未遂法辦

情侶檔賣大麻被抓...暗中通報共犯　百株大麻丟大排水想滅證

快訊／桃園高鐵站附近大火！銷售中心燒毀「煙影響交通」傷亡不明

嘉義賓士撞分隔島車頭全爛氣囊爆開　4人受傷2意識不清

跨海買額溫槍口罩血氧機搶防疫財　台中查獲近萬件累計開罰50萬

求助119卻慘遭性侵！消防員10萬和解辯「性騷」　少女崩潰離世

環團護藻礁批蔡英文分化台灣！　潘忠政：民進黨核心價值剩下騙

池上做大戲　明華園《界牌關傳說》精彩演出

日本天王級製作人「鉅額收藏品」曝光　炎亞綸一聽瞠目看傻！

防照片外流！Google相簿「上鎖」新功能　Android手機也能用

柯文哲要求查網軍　鄭文燦：我也是網軍受害者被黑多年

桃園高鐵站前知名建案銷售中心大火　濃煙5公里外可見

WTT世界盃鄭怡靜首戰落敗無緣8強　敗給日本21歲新秀

高嘉瑜被爆「已被控制」驚恐內幕！　親密片遭設局：她敢不掌鏡嗎

貼前車太緊反控平交道遮斷桿故障　駕駛罰3.4萬扣駕照1年

張智霖袁詠儀兒被藏15年曝光了！「天菜側臉」帥炸　29萬粉絲暴動

社會熱門新聞

彰化母子控家暴！2員警「聽完就離開」被懲處了

桃園高鐵站周邊大火！火煙影響交通

林秉樞戶頭2300萬！ATM明細曝　5萬房錢還要小女友出

小開砍愛人176刀判死　靠撒幣21年不槍決

即／踹飛6歲繼子暴打妻　渣男台中落網

李國毅酒駕違規畫面曝！

即／高雄男陳屍摩鐵　房務員開門嚇壞

林秉樞打完高嘉瑜2周後　花百萬買這東西

咬死3歲童！比特犬現況曝

渣男外遇產女！　孝妻「獲贈5房產」卻又慘遭霸凌

他欠500元遭暴打　少年嗆：大甲沒人會保你

少女求助119卻慘遭性侵　消防員判決出爐

消防版林秉樞外流私密片！　老公、同學都不放過

街上看到瑪莎拉蒂　他直接拖吊回家

更多熱門

相關新聞

前員警性侵報案人12歲女　被重判11年

前員警性侵報案人12歲女　被重判11年

前殷姓員警因故認識一對前來報案的母女，不過殷男竟假借辦案之名，明知報案人女兒花花（化名）年僅12歲，趁著報案人外出和花花獨處之際，以體格優勢對花花性侵得逞，事後台南地檢署更在花花的內褲、短褲和棉被上均發現殷男的DNA，依法將其起訴。台南地院審理後，依強制性交罪，重判殷男有期徒刑11年，褫奪公權5年。

離婚當晚遭性侵　前夫竟回：妳也很想要

離婚當晚遭性侵　前夫竟回：妳也很想要

揪同居被拒　恐怖男持剪刀性侵

揪同居被拒　恐怖男持剪刀性侵

獸父離婚後性侵、猥褻2幼女5年　判決出爐

獸父離婚後性侵、猥褻2幼女5年　判決出爐

新竹、屏東蓋「帝寶」！愛山林衝營建事業　2年500億案量噴發

新竹、屏東蓋「帝寶」！愛山林衝營建事業　2年500億案量噴發

關鍵字：

119新竹勤務中心勤務員性侵性騷

讀者迴響

熱門新聞

快訊／李國毅違規迴轉遭攔　測出酒駕被帶走！

彰化母子控家暴！2員警「聽完就離開」被懲處了

冰淇淋桶超大凹洞　內行一看秒讚

蔡康永導演真人秀遭淘汰　短片沒放完就停播

李國毅老婆「還是想幫他辯解」深夜PO長文！

一喝酒就臉紅！罹「2種癌機率暴增」　近50%台灣人都是

住進男友家！驚見全家人「特殊習慣」她嚇慘

離婚當晚遭性侵　前夫竟回：妳也很想要

迪麗熱巴、楊洋傳CP成真！　「近照2線索」掀熱議

桃園高鐵站周邊大火！火煙影響交通

林秉樞戶頭2300萬！ATM明細曝　5萬房錢還要小女友出

快訊／李國毅道歉酒駕做了不好的示範：永不再犯！

頭髮掉不停？網揭「4類食物」不要吃

古娃娃宣布結婚！交往6年「決定繼續欺負他一輩子」

小開砍愛人176刀判死　靠撒幣21年不槍決

更多

最夯影音

更多
李李仁看《華燈》也氣：彪哥好可惡　片場護劉品言「防走光暖舉」超反差

李李仁看《華燈》也氣：彪哥好可惡　片場護劉品言「防走光暖舉」超反差
幫劉品言報仇！陶晶瑩「冰塊突襲」李李仁　兩人缺牙獻唱《雨夜花》「獻給華華」笑爆

幫劉品言報仇！陶晶瑩「冰塊突襲」李李仁　兩人缺牙獻唱《雨夜花》「獻給華華」笑爆

咬死3歲童！比特犬收容所現況曝　落寞尾巴下垂...恐面臨人道毀滅

咬死3歲童！比特犬收容所現況曝　落寞尾巴下垂...恐面臨人道毀滅

國中弟撞到機車屁股「真的很sorry」　寫字條+帶父母來道歉！車主：免賠

國中弟撞到機車屁股「真的很sorry」　寫字條+帶父母來道歉！車主：免賠

田馥甄致歉許富凱！爆「我媽常私訊騷擾」　他回贈「田」燈牌...Hebe：筆劃太少比較便宜！

田馥甄致歉許富凱！爆「我媽常私訊騷擾」　他回贈「田」燈牌...Hebe：筆劃太少比較便宜！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面