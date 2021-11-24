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社會 社會焦點 保障人權

羅志祥讚過的肝連妹　IG「#抵制他」挨告妨害名譽結果出爐

▲▼JKF女郎凱蒂老師、肝連妹、瑋庭Angela、酸酸Enny。（圖／JKF提供）

▲肝連妹(左二)，曾和酸酸Enny(右起)、瑋庭Angela、凱蒂老師一起拍攝JFK端午節賀卡。（資料照／JKF提供）

記者劉昌松／台北報導

E奶網紅模特兒「肝連妹」去年在IG上突然貼文，點名蕭姓男子沒有捧紅她，「女生們請小心，不要被騙，他很可怕」，還標籤#抵制他，蕭男認為無端被造謠，控告肝連妹涉嫌妨害名譽，台北地檢署檢察官調查，肝連妹確實被朋友問到有無跟蕭男合作過，所以出面澄清，並無犯意，24日處分不起訴。

有網友在2019年間上傳一張女店員結帳照片，註腳只有6個字「火鍋店的櫃檯」，女主角結帳時專注的氣質，加上制服下隱藏的E級事業線，很快就吸引近7千個讚，網友找出肝連妹是JKF女郎「周苗苗」，有著「台版三上悠亞」的封號，藝人羅志祥也曾在她的爆乳照片按讚。

▲▼「肝連妹」身材火辣擁有不少粉絲，曾打趣表示，「我是不哭不鬧三下悠苗，她是一哭二鬧三上悠亞。」（資料照／翻攝周苗苗臉書）

▲「肝連妹」發文澄清合作對象，卻挨告妨害名譽。（資料照／翻攝周苗苗臉書）

2020年12月29日，肝連妹突然在IG限動發文，點名稱沒有和蕭姓男子合作過，「這個人到處說肝連是他捧起來的，但大家都知道我是火鍋店」，「女生們請小心，不要被騙，他很可怕」，並且標註要抵制他，蕭男一頭霧水，覺得自己從來沒說過這些事，肝連妹這樣發文會損害他名譽。

檢察官調查，原來真的有蕭男和肝連妹的共同朋友，曾經詢問肝連妹「是蕭男把妳炒作起來的嗎？」，肝連妹擔心外界有傳聞，才會發文澄清，內容並非空穴來風，也不是為了要損害蕭男名譽，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

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