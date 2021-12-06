老闆自爆外遇4次人妻崩潰逮人　店長小三：我們發生無數次關係

▲台東一名人妻和老公訴請離婚，未料老公卻在庭上自爆曾外遇4次，人妻推出小三身分，怒詢問小三，小三竟坦承和老公曾發生無數次關係。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pakutaso）



記者林冠吟／台東報導

台東某婦嬰用品老闆和妻子結婚後育有4名兒女，雙方今年7月於法院和解離婚，但老公卻在法庭上自爆曾在上有婚姻關係存續時，有過4次外遇行為，而老公為保護外遇對象，自始至終不肯供出外遇對象的身分，妻子為找出真相，獨自推敲，發現老公的外遇對象應為前離職店長，雙方發生過無數次性行為，讓老婆相當崩潰，怒向前夫和前店長求償300萬元。台東地院審理後，判前夫和前店長須賠償30萬元。

台東某婦嬰用品店老闆和妻子自1995年結婚後，育有4名子女，婚姻關係美滿，不料妻子卻發現老公外遇，憤而提起離婚訴訟，最終順利在今年7月和解離婚；沒想到庭審時，老公卻自爆自己曾有過4次外遇行為，但老公為保護外遇對象，始終不肯供出外遇對象的真實身分。

人妻為查出真相，努力回想過往曾和老公接觸較為頻繁的女子，猜想老公的外遇對象可能為前店長吳姓女子，便立即打電話給吳女詢問，未料吳女竟然大方承認確實和老闆有外遇關係，且2人在她受雇期間發生無數次性行為，讓人妻聽完相當崩潰，怒對2人求償300萬元。

庭審時，吳女卻向法官表示，其在職期間多次和老闆發生關係，都是老闆在她下班後，將門反鎖，違反她的意願對她性侵得逞，事後更威脅她不得張揚，直到老闆在2005年舉家搬往花蓮，才讓她得以鬆一口氣；吳女也主張，事件至今以發生20餘年，認為人妻婚姻關係不美滿，也不應該怪到她頭上等語。

台東地院審理後發現，吳女雖然辯稱，老闆違反自於她的意願多年來對她性侵得逞無數次，但法官認為，倘若吳女所言為真，那也應及其痛恨老闆，縱使不追究民事和刑事責任，也會選擇離職，避免再和老闆接觸，但吳女卻繼續在該婦嬰用品店裡擔任店長至少5年，實非合理。

法官指出，審酌人妻前夫和前店長外遇長達4、5年，明確侵害人妻之配偶權，判人妻前夫和吳女需判賠30萬元。