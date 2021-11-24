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北車借錢哥慘了！詐車資哭窮「賜死阿嬤」　20人排隊等著告他

詹姓借錢哥又在北車出沒，向女子借錢後當場被警方查獲。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北車借錢哥詹慕霖11月中已遭檢警拘提並向法院聲押獲准。（資料照／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松／台北報導

男子詹慕霖從11年前開始，在台北車站購票機前，向經過路人謊稱生活困難，要借錢回南部，實際上拿了錢轉頭就走，日前有3組民眾共受騙3000元報警，詹男到案哭稱「阿嬤過世，父親中風，生活困難」，被辦案人員吐槽「她上禮拜才走，提前借錢？」台北地檢署24日依詐欺取財罪起訴詹男，還有約20位民眾提告案件偵辦中。

31歲的詹慕霖至少從2010年開始，在台北車站在自動售票機附近，伺機尋找行色匆匆的年輕遊客，藉口要回南部奔喪，但身上現金不夠，日後再匯款歸還，由於被攔下的被害人大多真的在趕時間，給了錢就走，過去10年已經累計了45次相同手法詐騙紀錄，還為此坐過牢。

2021年8、9月間，詹男前後向3組民眾詐騙1300元、1500元、200元的高鐵、台鐵車資，但有人發現，詹男拿了錢就離開自動售票區，還有人發現他轉身又去向別人借錢，憤而追上前質問並報警處理。

詹姓借錢哥又在北車出沒，向女子借錢後當場被警方查獲。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲詹慕霖專向行色匆匆的旅客攔路借車錢卻沒搭車，被起訴詐欺取財。（資料照／記者邱中岳翻攝）

11月間，檢警通知詹男和2名被害人同時到案調查，詹男否認以家中喪事為由詐騙，堅稱「他們都是自願借我錢，我沒有裝窮」，不過詹男卻在辦案人員面前不帶淚水地哭稱，「因為阿嬤過世，現在父親中風，生活困難」，辦案人員直接吐槽表示已經查過，「你阿嬤上禮拜過世，為什麼2個月前就借車錢？」受騙民眾在一旁聽到白眼翻到後腦勺。

雖然詹男當時應訊時表示，已經找到工作，會去上班賺錢，但沒兩天後，他又在北車向孫姓女子謊稱提款卡不見，向孫女借了100元車資後，被埋伏已久的鐵路警察持檢察官簽發拘票逮捕後，遭聲請羈押獲准。如今詹男除了8、9月間3件詐欺案遭起訴外，後面還有約20組遭詐民眾提告案件仍在偵辦中。

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