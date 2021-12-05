林秉樞案頁面遭變更　公路總局認了IP！稱當天未連線維基百科

▲林秉樞（右）施暴立委高嘉瑜，如今再扯出網軍一案。（圖／記者屠惠剛攝、記者黃彥傑攝）

記者許維寧／台北報導

立委高嘉瑜日前遭家暴一案，各界紛紛起底施暴者林秉樞過往事蹟，不過今（12/5）日就有民眾在網路上發現林秉樞案的維基百科資料曾被IP位址登錄在國發會的用戶進行更改，對此國發會發布聲明，表示經查IP為交通部公路總局使用，公路總局也於晚間緊急回應，表示該IP（117.56.178.41）確實為公路總局對外上網的一條電路，但12月2日當天調查防火牆沒有紀錄連線到維基百科。

立委高嘉瑜遭林秉書家暴意外扯出綠營網軍一案，今日則有民眾在網路發現林秉樞案的維基百科資料曾被IP位址登錄在國發會的用戶進行更改，並增列該事件中特定人士資訊。對此國發會也在今天發出聲明，國發會為政府網際服務網維運機關，多數中央機關IP均以國發會名義登錄，117.56.178.41並非國發會使用的IP。

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但國發會也指出，該IP (117.56.178.41)屬交通部公路總局對外上網線路使用， 經IP使用機關（公路總局）查證後回覆，12月2日當日117.56.178.41線路並無連結至維基百科IP（103.102.166.224）的紀錄。

公路總局則於晚間回應，117.56.178.41雖為公路總局對外上網的其中一條電路，但經該局全面清查防火牆紀錄，於12月2日當天並沒有從該電路連線至維基百科(IP 103.102.166.224)的紀錄；公路總局另外也表示，維基百科是否有103.102.166.224以外的IP，尚需進一步了解。

公路總局說，後續該局將再仔細查證，若有必要也將再協請相關單位調查，並將視需要適時對外說明。