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每11人就有1人遭遇親密關係暴力　高達4成未對外求助

▲▼家暴,暴力,受虐。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲衛福部調查發現台灣婦女每11人就有1人遭遇親密關係暴力。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／台北報導

立委高嘉瑜遭男友家暴震驚各界。根據衛福部近日最新完成的「台灣婦女遭受親密關係暴力統計調查」發現，我國18到74歲、且曾有或現有伴侶的婦女中，近一年曾遭受任何一種親密關係暴力比率達8.99％，代表每11人就有1人曾經遭受親密關係暴力；而遭受親密關係暴力者中，有高達38.6%並未求助，其中大學以上學歷受暴者更有超過4成未求助。

▲▼衛福部親密關係暴力統計。（圖／ETtoday製表）

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衛福部調查發現，我國18到74歲婦女、且曾有或現有伴侶的婦女，曾經遭受任何一種親密關係暴力的「一年盛行率」為8.99％，「終生盛行率」則為19.62％；換句話說，我國18到74歲、且曾有或現有伴侶的婦女，在過去一年中，約每11人就有1人曾經遭受親密關係暴力；自15歲以後，約每5人就有1人曾經遭受親密關係暴力。

比較不同暴力類型，過去一年發生率最高的類型是精神暴力(8.53%)，其次依序是經濟暴力(2.03%)、性暴力(1.53%)、肢體暴力(1.52%)、跟蹤及騷擾(1.38%)。衛福部指出，精神暴力占最多數，出現最多的樣態是「伴侶曾疏忽你或對你冷漠相待」(占42.2%)，其次是「伴侶隨時要知道你的行蹤」(占34.1%)，第三是「伴侶曾侮辱你或讓你覺得自己很糟」(占32.3%)。

▲▼衛福部親密關係暴力統計。（圖／ETtoday製表）

具高學歷和高社經地位的高嘉瑜在受暴後第一時間未對外求助，也引發討論。衛福部調查發現，僅有61.4%的親密關係暴力受害者會求助，高達38.6%受暴者並未求助。進一步依照受暴者學歷別分析發現，具有大學以上學歷受暴者有43%未求助，比起平均值高。研究分析，影響受訪者求助正式資源的因素多元，包含性暴力讓受訪者難以起齒、受訪者的自責、及沒有家人的支持。

▲▼衛福部親密關係暴力統計。（圖／ETtoday製表）

衛福部提醒，民眾如有遭到親密關係暴力，必要時可尋求專業諮商協助，也可撥打113保護專線諮詢。另呼籲鄰里發揮守望相助的精神，留意關心社區中發生的家庭暴力並協助撥打113通報，一起打造零暴力環境。

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