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台灣頭基隆12月港邊限定　海洋廣場點亮17米聖誕燈塔

▲台灣頭基隆12月港邊限定 海洋廣場點亮17米聖誕燈塔。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲台灣頭基隆12月港邊限定，海洋廣場點亮17米聖誕燈塔。（圖／基隆市政府提供）

記者郭世賢／基隆報導

全台唯一的聖誕燈塔點燈！今年基隆市文化局與眾教會及基隆市喜樂生活發展協會合作，昨（4日）在海洋廣場舉辦「暖心聖誕・愛在基隆」，點亮高達17米的聖誕燈塔。現場由基隆高中音樂班弦樂四重奏打頭陣，愛家小天使報佳音，仁愛及信義國小合唱團清純兒童美聲，並由跨界長笛手壓軸精彩演出。

基隆市政府秘書長黃駿逸表示，全台唯一的聖誕燈塔只有在基隆看得到，海洋廣場也將被打造成全市聖誕氣息最濃厚的地方，配合市中心的多項建設現正全力進行工程中，從基隆西岸到東岸，未來城市空間與尺度未來將會大幅改觀，透過一同見證聖誕燈塔的點燈，敬請大家期待明年基隆的蛻變。

文化局副局長李添慶提到，每年基隆的聖誕節亮點，非這顆由基隆市喜樂生活發展協會團隊設計的17米LED環保聖誕樹莫屬。佇立在海洋廣場上的聖誕樹，近年來備受市民期待，儼然成為港邊的聖誕燈塔。這次聖誕燈塔將從12月4日點亮到明年1月2日，同時12月25日晚間7點在海洋廣場將舉辦「暖心聖誕・愛在基隆」盛大聖誕晚會，陪伴大家共度一個平安又歡樂的聖誕夜。

文化局表示，透過這次聖誕系列活動，希望讓「愛與溫暖」能從基隆展開，點亮並持續照亮每個角落，帶來平安祝福。更多第一手活動資訊，請持續關注「基隆市文化局」臉書粉專及「基隆City New News」活動臉書粉專。

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