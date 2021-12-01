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基隆觀光巴士新裝亮相4日上路　限量20早鳥旅客「免費搭乘」

▲基隆觀光巴士新裝亮相4日上路 限量20位早鳥旅客「免費搭乘」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆觀光巴士新裝亮相4日上路，限量20早鳥旅客「免費搭乘」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

今年因疫情停駛的基隆觀光巴士，1日以全新面貌亮相，由在地藝術家馮昌宏結合基隆意象進行彩繪，市長林右昌表示，基隆觀光巴士亮點之一，提供其他城市沒有的隨車導覽人員，基隆山海城港多樣面貌，觀光景點也比其他城市更加密集，相信可以玩得非常過癮。

林右昌表示，市府正在努力經營城市觀光行銷品牌，希望帶來更多附加價值跟觀光產值，觀光巴士可以提供外縣市旅客很好的服務，透過預約就可以得到高品質的旅遊體驗，還把所有熱門觀光景點串接在一起。

▲基隆觀光巴士新裝亮相4日上路 限量20位早鳥旅客「免費搭乘」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆觀光巴士新裝粉紅亮相。

觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，今年因疫情嚴峻，全國進入三級警戒，觀光巴士也因而宣布停駛，市府決定用停駛的空檔時間重新塗裝觀光巴士，邀請基隆在地藝術家馮昌宏老師，結合基隆在地意象如色彩屋、潮境公園、郵輪、燈塔、大海等。另為基隆觀光巴士進行車體設計，打造「基兒」、「朵兒」兩位基隆觀巴形象網紅，透過騎鯨豚之旅悠遊基隆，帶領遊客一同進入夢幻的美好遊程，同時也為城市增添活潑的色彩。

曾姿雯說，「基隆觀光巴士」規劃「外木山」、「仙洞巖佛手洞」、「基隆旅遊服務中心」、「基港大樓」、「要塞司令官邸」、「正濱舊漁會大樓」、「正濱漁港」、「和平島公園」、「碧砂漁港」、「海科館」及「廟口夜市」等11個熱門旅遊景點，串聯沙灣歷史文化園區、長潭里望海巷景觀橋等基隆最新特色景點，讓民眾體驗基隆之美。

▲基隆觀光巴士新裝亮相4日上路 限量20位早鳥旅客「免費搭乘」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆觀光巴士新裝粉藍亮相。

曾姿雯還表示，現今旅遊市場以「主題式旅遊」為主，藉由在地特色旅遊創造話題，帶動觀光人潮，因此市府觀銷處規劃基隆觀光巴士主題旅遊，將於12月4日起每周六、日固定發車，如12月4日、5日「沙灣＋和平島掀風潮」；12月11日、12日、18日、19日「沙灣色彩屋海科館暖基隆之旅」走訪基隆新樂園「沙灣歷史文化園區」。

12月25日、26日「聖誕跨年嗨遊基隆」，享受基隆聖誕跨年氛圍。同時基隆觀光巴士每周五將在市區巡禮，12月10、17、24、31日14：30至16：30在和平島公園定點提供民眾免費上車拍照打卡；1月份則預計推出「漫步雨都暖心之旅」，帶領大家走訪台版小敦煌─仙洞巖、佛手洞，以及北北基規模最大的海科館「潮境智能海洋館」。

曾姿雯也表示，欲與基兒、朵兒一同漫遊基隆的民眾，請事先上「基隆觀光巴士」網站預約，12月4日、12月5日每日前20名早鳥旅客享免費搭乘，其餘20名則享半價優惠249元，每日限量40位。歡迎旅客一同來基隆搭觀巴，來趟「海派浪漫」的暢遊之旅！

▲基隆觀光巴士新裝亮相4日上路 限量20位早鳥旅客「免費搭乘」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲地藝術家馮昌宏結合基隆意象進行彩繪。

▲基隆觀光巴士新裝亮相4日上路 限量20位早鳥旅客「免費搭乘」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆觀光巴士新裝亮相4日上路 限量20位早鳥旅客「免費搭乘」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆觀光巴士新裝亮相4日上路 限量20位早鳥旅客「免費搭乘」。（圖／記者郭世賢翻攝）

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