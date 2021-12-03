基隆最大公共藝術《山海鳴光》將現身　藝術與身體工作坊開跑

▲山海鳴光作品「日間模擬圖」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆城際轉運站周邊環境工程，基隆市政府文化局與國內知名科技藝術團隊「豪華朗機工」聯手打造一座超大型、精神意象鮮明的公共藝術作品《山海鳴光》，目前進入緊鑼密鼓的趕製作業。將於12月11、12、18、19日連續兩週末，舉辦一系列「海雨山舊式時行」藝術與身體工作坊，歡迎民眾共同參與見證。

文化局長陳靜萍表示，將基隆產業比擬為東昇旭日再起，《山海鳴光》以「船燈、傳燈」所創造日出和諧的光動公共藝術，將為基隆帶來新的城市面貌，未來也有望成為基隆市區最受矚目的新地標。在打造公共藝術作品的同時，也率先舉辦藝術與身體工作坊，觀察體驗基隆的地景環境與作品導賞，讓藝術變成既好玩又活潑的表達形式。

▲山海鳴光作品「向晚模擬圖」。

陳靜萍說，「海雨山舊式時行」藝術與身體工作坊邀請好玩實踐室教師群、藝術家林祐如、王榆鈞指導，課程內容包含視覺、非視覺及藝術創作體驗工作坊「如果聲音有味道」、「時間的味道」、「港的細語」、「港的細語」、「聲身時雨行」共10場次，活動中帶入各種媒材與創作形式，作為藝術轉譯的媒介，讓民眾可以透過感覺體驗、自由探索與遊戲的方式進入體驗活動。

文化局表示，此次工作坊活動對象為國小一至六年級學童及視覺障礙學童、13歲以上視障者、65歲以上長者，免費報名參加，額滿為止（基隆市民優先參與）。報名方式採網路實名制，填寫線上表單，收到報名錄取確認信件後始完成報名，報名連結及說明詳見活動資訊，或至基隆市文化局、豪華朗機工與和好玩實踐室臉書粉專追蹤即時資訊。

▲山海鳴光作品「夜間模擬圖」。

▲運用多重藝術拼貼，在聲音與氣味中感知視覺藝術。

▲以即興的創作形式，讓視障者用感官體驗藝術。

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