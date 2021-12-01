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基隆市府打造「升級版」薑餅屋　林右昌親手寫明信片傳遞祝福

▲基隆市府打造「升級版」薑餅屋 林右昌親手寫明信片傳遞祝福。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市政府打造「升級版」薑餅屋。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

每逢聖誕節、農曆年節，基隆市政府都會精心佈置大廳，承襲農曆年節1：1比例紅磚屋、柑仔店的設計概念，今年再次打造「耶誕打卡點」吸晴「升級版」薑餅屋，還有三款限量手繪明信片，基隆市長林右昌也親自寫下祝福，邀請民眾一起來寄送幸福。

林右昌表示，現在大家越來越少提筆寫信，但是手寫的溫度是鍵盤跟螢幕無法取代的，他特別在明信片上寫下對2300萬台灣人民的祝福，希望「疫情遠離」，新的一年「福虎生豐」，也歡迎民眾來到市政府拍照打卡，留下紀念。

▲基隆市府打造「升級版」薑餅屋 林右昌親手寫明信片傳遞祝福。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌親手寫明信片傳遞祝福。

今年聖誕裝置，市府運用「圓型環狀」的設計理念，將吸睛感十足的「升級版」薑餅屋放置市府大廳，有華麗聖誕樹、童趣十足的聖誕老人、麋鹿、雪橇，還有古錐雪人飄雪路燈，另外也打造零距離感受北國冬天不可錯過的純白浪漫仿雪景氛圍 ，讓大家免出國就能體驗在銀白耶誕氛圍中，感受浪漫又幸福的耶誕節。

綜合發展處長林昆鋒指出，疫情期間，人與人情感間產生疏離連結感，線上的活動多了，實體的接觸少了，此次設計不僅僅有最吸晴「升級版」薑餅屋外，庶務科同仁也發揮巧思，讓設計溫度感上升，設計了三款基隆手繪明信片，限量150份，於「傳遞幸福-手寫看見溫渡」活動期間內，自拍網美照打卡上傳，標記2位好友，並寫下祝福的話，即可於1樓服務台免費兌換。

▲基隆市府打造「升級版」薑餅屋 林右昌親手寫明信片傳遞祝福。（圖／記者郭世賢翻攝）

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