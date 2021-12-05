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第2劑涵蓋率提前破6成　即起5天到北車打莫德納送百元禮券

1205疫情。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情變化。（圖／指揮中心提供）

文／中央社

國內COVID-19疫苗穩定到貨，原訂12月中旬第2劑涵蓋率6成，指揮中心今天公布，國內第2劑疫苗涵蓋率達60.33%，提前達標。中央即起在北車設點施打送禮券，盼加速提高覆蓋率。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午公布，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗昨天接種14萬365劑疫苗，第1劑疫苗涵蓋率為78.15%，第2劑疫苗涵蓋率達60.33%，另外，有1706人完成接種第3劑加強劑。

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國際COVID-19疫情升溫，因應Omicron新變種病毒，為提升國內完整接種覆蓋率，莊人祥表示，指揮中心協調台北車站場地及三軍總醫院松山分院醫療人力，自即日起至12月9日止，每天下午1時至晚上8時，於車站大廳西側迴廊開設「莫德納疫苗施打站」。

莊人祥說明，北車莫德納（Moderna）疫苗施打站，不限本國籍民眾，外國籍人士皆可接種，民眾無須預約，隨到隨打，完成接種者還可獲得禮品1份（全聯100元禮券）。他提醒，已完成1劑接種者應攜帶小黃卡，其中有健保身分者同時需帶健保卡，至於無健保外籍人士，應攜帶護照、居留證等身分證明。

莊人祥說明，台北車站「莫德納疫苗施打站」可接種對象，包含18歲以上有意願接種莫德納疫苗第1劑者、已接種莫德納疫苗第1劑間隔滿4週以上者，及已接種AZ疫苗第1劑間隔滿8週以上者，歡迎民眾踴躍多加利用。

莊人祥強調，除設置施打站外，已協調衛生福利部所屬醫院、國軍退除役官兵輔導委員會所屬醫院及國防部所屬醫院，增開週一至週五夜間門診，提供莫德納疫苗接種服務。 另其餘廠牌COVID-19疫苗也可透過「COVID-19公費疫苗預約平台」、或各地方政府衛生局合約醫療院所預約接種。呼籲民眾把握機會儘速完成2劑疫苗接種，以獲得完整免疫保護力。

打疫苗送全聯禮券。（圖／指揮中心提供）

▲限時5天，到北車打疫苗送全聯禮券。（圖／指揮中心提供）

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