台東12／9前接種莫德納加碼送好禮　饒慶鈴籲縣民盡快接種

▲台東縣12月6日起加開莫德納接種並加碼送好禮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提升疫苗整體接種及覆蓋率，台東縣政府協調縣內16鄉鎮衛生所、部東醫院、馬偕醫院等，自12月6日至9日止加開多場次莫德納接種服務，提供18歲以上未接種新冠疫苗民眾、第2劑(第1劑打莫德納滿4週以上，或第1劑打AZ滿8週且欲混打莫德納)、已完成接種2劑新冠疫苗滿5個月對象施打，縣府也加碼送實用好禮，縣長饒慶鈴呼籲鄉親盡快完成接種，守護自己和家人。

縣長饒慶鈴表示，面對COVID-19新變種病毒Omicron來勢洶洶，目前世界各國都繃緊神經，中央開放已完整接種COVID-19疫苗且滿5個月之民眾，可追加接種第3劑莫德納疫苗，鼓勵符合對象盡快完成接種，除了全縣各衛生所自4日起啟動連續2周假日加開120多場次接種場次外，12月6日起至9日縣府更加開多場次莫德納「隨到隨打」、「社區接種」、「夜間施打」等場次，方便民眾可就近施打。

台東縣衛生局提醒第17期中央預約接種專案只針對AZ和BNT疫苗，12/6日起至12/9日止莫德納疫苗可採電話預約，而部分衛生所也有提供隨到隨打服務(相關訊息請至台東縣衛生局官網https://reurl.cc/NZmvL6 )，請施打對象前往接種COVID-19疫苗前，應備妥健保卡，若接種第2劑應加帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估，也呼籲民眾防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩。