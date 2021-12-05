到屏東打莫德納「就送500元」免預約！　鄉民嗨翻：高鐵票買好了

▲國泰醫院替台北市85歲以上長者施打日本捐贈AZ疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

記者施怡妏／綜合報導

台灣本土疫情降低，連帶影響台灣疫苗施打意願，屏東縣政府因此宣布，只要到指定的地點施打疫苗，就送現金500元，而且施打的疫苗就是莫德納疫苗，希望可以藉此提升本國的疫苗覆蓋率，消息曝光之後，不少網友興奮喊，「要搭高鐵下去打」、「住屏東真的好讚」。

面對新型非洲變種病毒Omicron在國際延燒，屏東縣政府擔心農曆春節的返鄉過節人潮會提高社區感染風險，宣布從今（5）日起到7日為止，在指定的六站施打莫德納疫苗加碼送現金500元，每站限額300名，送完為止，且不分縣市，隨到隨打，不用預約，不過目前僅提供第一劑、第二劑施打。屏東縣長潘孟安也在臉書宣傳此活動，「快tag符合資格的親朋好友來打疫苗！提高覆蓋率！」

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▲打疫苗就送500元現金。（圖／翻攝自潘孟安FB）

消息傳到PTT上，鄉民留言表示，「樓下準備坐高鐵」、 客運下去來回0成本，完美」、「真的是下去領500」、「等『打疫苗，抽豪宅』的活動」、「我再忍一下好了，看有沒有飯店住宿券」、「高鐵票買好了」、「早打早享受，晚打享折扣」、「馬上坐火車下去」、「鄉下地方施打率低，才有這種機會」、「以後這種打疫苗送東西的，會越來越多吧」、「之前我們在等不讓我們打，現在去打還有500元可拿」。

不過也有不少網友哀號，「差一天，白白損失500元」、「縣長我想要500元，可是我兩劑已經打完了」、「可以打第三劑嗎？」「昨天才打，太不公平了」、「我兩劑打完了，可以重打嗎？」「早知道我就晚一點再打」。

▼網友們表示，車票已經買好準備去屏東了。（圖／翻攝自PTT）

